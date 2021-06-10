買房大不易！澳洲這間屋無廁所浴室 1億元成交

澳洲雪梨一棟沒有廚房及衛浴的空屋，月初以470.5萬澳幣（約合新台幣1億元）金額售出。

房仲業者雷傑普（Joe Recep）透露這棟房也沒有供水電，但沒讓買家卻步。雷傑普表示：「屋頂在近期雨天過後沒有漏水，代表房屋依然很堅固，

4名競標者登記參加拍賣，其中2人希望修整目前的房屋，另外2人則希望拆除這塊168坪土地上原來的房子，再改建另一棟房子。

雷傑普提到原屋主2005年以110萬澳幣（約合新台幣2.3千萬元）購入該房子並計畫重新整建，而後閒置數年，房仲在掛出售之前就接到了數百通想要搶購房子買家的電話。這次競標成功的買主會改建成另一棟房子。

網友Gigachad_the_evictor認為：「既然房子即將被拆除，廁所數量就毫無意義。 如果房子位於優越的位置，又能在原來的土地上蓋價值1000萬美元（約合新台幣2億元）的建築物，那麼這就是一個非常合理的房價。」

房仲資深分析師鮑威爾（Nicola Powell）指出澳洲今年5月房屋成交率近8成，是過去6年表現最好的5月份，顯示投資者和首次購房者的參與度增加。