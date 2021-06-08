聽新聞
test
0:00 / 0:00
印度神童再預言！6月20日將有「大事」牽動全球 提供2投資建議
英國、印度等地相繼出現傳染力更高的新冠變種病毒，令疫情爆發至今平復無期，而印度神童阿南德（Abhigya Anand）於6月3日發布的最新影片中預言，6月20日會發生嚴重大事，當中涉及英國和以色列，世界亦會經歷更動盪時間，必須為此做好準備。阿南德重申疫苗並非解決問題的根本方法，不過他亦提出了對抗疫情的3個關鍵點。
另外，印度神童阿南德於短片中亦分享了對中國疫情的看法，稱由於沒有具體數據，加上中國在資料保護方面非常強大，不會向外界透露所有事情，故不能百分百確定中國發生了什麼，他也不認為中國目前是絕對安全。
印度神童預言2022年這個月才好轉
其實阿南德今年4月預言中，已預言世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題，直至2022年這個月才會好轉。
除了疫情印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。
印度神童預言亦受質疑
其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。
延伸閱讀：
台灣疫情單日死亡人數再創新高！印度神童預言疫情呢個月先好轉…
中國首現H10N3禽傳人！印度神童曾預言或再爆瘟疫 網民：又中！
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言