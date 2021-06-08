印度神童再預言！6月20日將有「大事」牽動全球 提供2投資建議

英國、印度等地相繼出現傳染力更高的新冠變種病毒，令疫情爆發至今平復無期，而印度神童阿南德（Abhigya Anand）於6月3日發布的最新影片中預言，6月20日會發生嚴重大事，當中涉及英國和以色列，世界亦會經歷更動盪時間，必須為此做好準備。阿南德重申疫苗並非解決問題的根本方法，不過他亦提出了對抗疫情的3個關鍵點。

另外，印度神童阿南德於短片中亦分享了對中國疫情的看法，稱由於沒有具體數據，加上中國在資料保護方面非常強大，不會向外界透露所有事情，故不能百分百確定中國發生了什麼，他也不認為中國目前是絕對安全。

印度神童預言2022年這個月才好轉

其實阿南德今年4月預言中，已預言世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題，直至2022年這個月才會好轉。

「印度神童」阿南德2021至2022年最新預言。圖／香港01提供

除了疫情印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。

印度神童投資建議。圖／香港01提供

印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

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文章授權轉載自《香港01》