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想證明學校有漏洞？30歲媽媽扮成13歲女上學 直到第7堂才被發現

聯合新聞網 / 綜合報導
美國30歲母親冒充13歲女兒上學被捕。圖／取自insider
美國30歲母親冒充13歲女兒上學被捕。圖／取自insider

美國德州一名30歲母親賈希雅（Casey Garcia）上月23日冒充13歲女兒上學被捕，她在YouTube影片稱自己這麼做的原因是為了提高校園安全。

美國媒體《厄爾巴索時報》（El Paso Times）報導，身高150公分、體重47公斤的賈希雅在YouTube影片中提到自己染了頭髮，並用皮膚曬黑劑扮成13歲女兒入校，學校詢問她的身份證號碼、確認她登錄後就放她入校。賈希雅認為學校工作人員不夠仔細查明她的真實身份。

賈希雅提到她是當時班上唯一到教室上課的學生，直言：「老師們太專注於上網課的學生，以至於他們沒有留意眼前的學生。」

賈希雅表示她一路上到第7堂課都沒被老師發現有異，直到最後一位女性老師看到她說：「茱莉（賈希雅的女兒姓名），你課後可以留下來嗎？」才揭穿她的真實身分。賈希雅告訴老師自己正在進行「社會實驗」，想理解是否有人注意到她的異狀，還說：「對30歲的人來說，今天是非常漫長的一天。」

賈希雅強調自己證明了公立學校安全網有漏洞：「我們的學校需要更好的安全措施。我在學校的一整天都很緊張、呼吸困難，每次課後都想吐。但我之所以留下來，是因為我想呈現學校沒人發現我在那裡。這是個問題。」

賈希雅表示若學校因為她的實驗，而開始使用金屬探測器並提高安全機制以防止另一起學校槍擊事件，就不枉她承受這麼多網路批評、仇恨言論了。

賈希雅28日被關進當地監獄，當天以7,908美金（約合新台幣21萬元）交保。

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