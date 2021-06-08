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大法師再現？男子頭像貓頭鷹180度旋轉 醫生曝背後可能原因
一位化名為@sheaabutt00的網友2日在社群平台分享一段影片，並寫著「派對技巧！如果你能做到的話。」只見畫面中男子將一隻手放在下巴上，另一隻手放在腦後，接下來竟將頭180度旋轉，最後頭再慢慢地轉回正常位置。
影片中還能聽到旁觀者說：「哦，老天！我需要喝一杯，我需要喝一杯！」影片至今吸引330萬觀賞人次，許多人表示這名男子讓他們聯想到「貓頭鷹」，還有人稱男子為「人類貓頭鷹」。網友QQ2D2說：「我做得到啊，但做了以後可能就死了。」網友heretochill則表示：「根本就是大法師。」
TikTok也在影片下方警告：「影片中的動作由專業人士執行或由專業人士監督。請勿嘗試。」
英國醫師迪歐（Simran Deo）認為少數患有關節過度變形（Hypermobile joints）或結締組織疾病（connective tissue disease）的人，能完成影片中男子的動作，但若一般人模仿這樣的行為可能會導致癱瘓或中風。
迪歐解釋頸椎最多只能移動90度，耳朵在身體兩側都會與肩膀成一條直線。若超過身體的最大限度，可能會嚴重損害脊髓以及脖子裡供應大腦氧氣的血管。
@sheaabutt00
party trick! ##duet if you can do this♬ Original sound - Sheabutt
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