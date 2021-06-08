快訊

賜我救世正能量？因疫大熱的「吸引力法則」論戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鱷魚咬破頭卻奇蹟生還 男頭上釘34根鋼釘：像被船猛力一擊

聯合新聞網 / 綜合報導
男被鱷魚咬破頭，頭上釘34根鋼釘。圖／取自FB@Jeffrey Heim
男被鱷魚咬破頭，頭上釘34根鋼釘。圖／取自FB@Jeffrey Heim

美國25歲男子漢姆（Jeffrey Heim）上月31日在佛羅里達州Myakka河遭到鱷魚襲擊後很幸運活下來。醫生在他頭上釘了34根鋼釘，他的手也被鱷魚咬傷暫時無法行動。大難不死的他直言：「一切發生太快，我完全無力招架。」

美國有線電視新聞網CNN報導，漢姆當時在河裡自由潛水尋找鯊魚牙齒化石，當他浮出水面時，鱷魚咬住並拉扯他。漢姆說鱷魚移動很快，被牠咬到「感覺就像被船猛力一擊。我以為自己會死在那裡。」

報導指出，漢姆下水前什麼也沒看到，但下水後約45秒就被鱷魚攻擊。漢姆受傷後趕緊爬到河岸附近的餐廳求救。漢姆透露他入院後意識到自己能活下來真的很幸運，整個情緒大崩潰：「我大哭一、兩個小時。我就是無法停止哭泣，感謝上帝。」

他表示住院一天半後傷口消腫許多，目前仍在服用抗生​​素防止感染。儘管漢姆的傷勢很嚴重，但他希望攻擊他的鱷魚沒有被殺死，因為他認為鱷魚會攻擊他是因為誤認他的身分。

漢姆提到自己喜歡潛水尋找鯊魚牙齒，並以此發展自己的事業。他也很享受與野生動物共處，表示鱷魚攻擊事件讓他學到更多：「理解在牠們嘴裡是什麼感覺。」

佛羅里達州魚與野生保育協會（The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）指出，短吻鱷4月開始求偶期，且隨著氣溫高升行動會變得更加活躍。協會估計佛羅里達州約有130萬隻短吻鱷，在所有67個郡都可以找到這種爬行動物。2020年發生12起鱷魚襲擊人類，最後一次致命襲擊發生在 2019年。

漢姆表示潛水尋找化石是他放鬆的方式，他將找到的牙齒化石做成首飾後出售，並捐贈部分收益來推動鯊魚保護工作。他計劃在身體康復時繼續潛水，但會遠離鱷魚攻擊他的Myakka河。

鱷魚 牙齒 鯊魚 化石

延伸閱讀

影／千鈞一髮！滑雪男子被熊追 使出大絕招成功脫逃

洗髮精一秒引燃毀容！英少女用頭蝨洗髮精釀半身燒傷

「真不想上班！」男子假裝被綁架逃班 結局超乎預期

奇蹟生還！她從7公尺高處落下 「頭骨削一大塊」逃過死劫

相關新聞

鱷魚咬破頭卻奇蹟生還 男頭上釘34根鋼釘：像被船猛力一擊

美國25歲男子遭到鱷魚襲擊後很幸運活下來。醫生在他頭上釘了34根鋼釘，他的手也被鱷魚咬傷暫時無法行動。大難不死的他直言：「一切發生太快，我完全無力招架。」

識貨者才看得到？藝術家賣隱形雕像 近50萬成交

有些人可能會認為義大利視覺藝術家加羅（Salvatore Garau）的最新作品什麼都不是，但加羅稱該件作品為「無形的雕塑」，還在五月的拍賣會上以15,000歐元美元（約合新台幣50萬元）的價格售出。

男從小夢想挖到寶 真的在公園裡挖到2克拉鑽石與女友求婚

美國男子中學開始就夢想挖到一顆鑽石原石，並打造成一顆獨一無二的婚戒送給未來伴侶，但他沒料到這個夢想有天會實現。

影／活魚灌入假甲做「水族館」 俄美甲店挨轟：太變態

女生都渴望擁有修長漂亮的指甲，許多人會定期光顧美甲店。俄羅斯一間美甲店近日在社交平台上傳影片，竟買來活生生的小魚倒入假指甲內，美其名稱是「迷你水族館」。成品非但沒有得到讚美，反而引來網友與動保團體炮轟，直斥根本是在虐待動物，炮轟相關行為是「變態」。店方則解釋並無將假指甲密封，故沒有小魚受傷，並且已將所有小魚送回寵物店。

UFO來自外星？官員：不排除可能 「大多非美軍高階技術」

紐約時報報導，根據一份不明飛行物體(UFO)報告的匿名政府人士指出，聯邦情報官員未發現證據，無法證明近年海軍飛行員目睹的...

1947年愛州首發現UFO 如今不再是笑談

「不明飛行物」俗稱「幽浮」(Unidentified flying objects，UFO)，長期以來都是政界及媒體忽視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。