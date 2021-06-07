快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

識貨者才看得到？藝術家賣隱形雕像 近50萬成交

聯合新聞網 / 綜合報導
藝術家先前在廣場方框內展出的隱形作品。圖／取自IG@salvatore_garau
藝術家先前在廣場方框內展出的隱形作品。圖／取自IG@salvatore_garau

有些人可能會認為義大利視覺藝術家加羅（Salvatore Garau）的最新作品什麼都不是，但加羅稱該件作品為「無形的雕塑」，還在五月的拍賣會上以15,000歐元美元（約合新台幣50萬元）的價格售出。

67歲加羅這件名為「我是（Io Sono，英文譯作I am）」的作品不以任何物質形式存在。加羅解釋創作理念：「根據海森堡的不確定原理（uncertainty principle），空白只不過是一個充滿能量的空間，即使我們清空它，虛無仍有重量，因此虛無具有能量，可以凝聚並轉化為粒子，形成我們。」

新聞網站TheNationalNews報導，加羅的作品上個月由義大利拍賣行Art-Rite售出。拍賣前估價為6,000至9,000歐元（約合新台幣20萬至30萬元），最後成交金額遠超過預期。

買家會收到了一份由加羅簽名並蓋章的證書，以及展示作品的說明書。作品將在152*152公分的空間中展示，不受其他物體的阻礙。

報導指出，這件藝術品及價格引起一些人的關注，但加羅堅持己見並解釋說，在空間中展示雕塑能將「思想密度集中在一個精確的點上」。

網友fercho_macias_caloca表示：「我家有相同的雕塑。」網友cangrejo.drifter則說：「我想以1兆美元買這座雕塑，但會用無形的錢。您意下如何？」

義大利 拍賣會 藝術家

延伸閱讀

一度消失的男同志春宮畫市值達7400萬 藏床下今重見天日

男在市場買畫不到百元 20年後價值漲10萬倍高達390萬元

蒐藏50多年壓力太大 市值5千萬「蝙蝠俠漫畫」他決定不留了！

這包「垃圾」值天價！英藝術家新作喊價200萬 網友傻眼：我家很多

相關新聞

識貨者才看得到？藝術家賣隱形雕像 近50萬成交

有些人可能會認為義大利視覺藝術家加羅（Salvatore Garau）的最新作品什麼都不是，但加羅稱該件作品為「無形的雕塑」，還在五月的拍賣會上以15,000歐元美元（約合新台幣50萬元）的價格售出。

男從小夢想挖到寶 真的在公園裡挖到2克拉鑽石與女友求婚

美國男子中學開始就夢想挖到一顆鑽石原石，並打造成一顆獨一無二的婚戒送給未來伴侶，但他沒料到這個夢想有天會實現。

影／活魚灌入假甲做「水族館」 俄美甲店挨轟：太變態

女生都渴望擁有修長漂亮的指甲，許多人會定期光顧美甲店。俄羅斯一間美甲店近日在社交平台上傳影片，竟買來活生生的小魚倒入假指甲內，美其名稱是「迷你水族館」。成品非但沒有得到讚美，反而引來網友與動保團體炮轟，直斥根本是在虐待動物，炮轟相關行為是「變態」。店方則解釋並無將假指甲密封，故沒有小魚受傷，並且已將所有小魚送回寵物店。

UFO來自外星？官員：不排除可能 「大多非美軍高階技術」

紐約時報報導，根據一份不明飛行物體(UFO)報告的匿名政府人士指出，聯邦情報官員未發現證據，無法證明近年海軍飛行員目睹的...

1947年愛州首發現UFO 如今不再是笑談

「不明飛行物」俗稱「幽浮」(Unidentified flying objects，UFO)，長期以來都是政界及媒體忽視...

外星人造訪地球？NASA局長指示探討「幽浮之謎」

美國國家航空暨太空總署(NASA)新任局長尼爾森(Bill Nelson)表示，沒有人清楚海軍先前觀察到的高速不明飛行物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。