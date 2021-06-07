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男從小夢想挖到寶 真的在公園裡挖到2克拉鑽石與女友求婚

聯合新聞網 / 綜合報導
美國男子在公園裡挖到2克拉鑽石。圖／取自cnn
美國男子在公園裡挖到2克拉鑽石。圖／取自cnn

美國華盛頓州男子立登（Christian Liden）中學開始就夢想挖到一顆鑽石原石，並打造成一顆獨一無二的婚戒送給未來伴侶，但他沒料到這個夢想有天會實現。

美國有線電視新聞網CNN報導，3年前立登同事告訴他美國阿肯色州州立公園鑽石火山口（Crater of Diamonds）開放民眾挖掘鑽石，那裡也是全球唯一開放大眾挖鑽石的地點，許多人自1906年以來在那裡發現鑽石，包括珍稀的「斯創-瓦格納鑽石」 （Strawn-Wagner Diamond）。他知道實現夢想的機會來了，希望能在那裡挖到鑽石送給約會2年的女友。

立登在挖鑽石之旅前試圖獲得各方資訊，還看了成功在公園裡成功找到鑽石者的影片，他的好友喬許（Josh）也決定加入他的挖鑽石行程。

立登在女友上班時張羅採礦設備，他和喬許5月1日啟程，在第一站蒙大拿州開採藍寶石，並挖掘成功。兩人5月7日抵達阿肯色州，但最初的2天都沒有挖到鑽石，他們決定嘗試不同的挖掘方法，只開採礫石的表面。

立登說挖了一整天發生令他們震驚的事：「我發現礫石上有顆重量超過2克拉的黃色鑽石。我開始顫抖，顫抖得很厲害。我揮手叫伙伴過來……移開我的手，他看到了。」

驚魂未定的立登請喬希拿起那顆寶石，放在附拉鍊的袋子裡，因為他怕他會掉下來。他們立即向公園工作人員報告他們的發現，對方確認了黃色鑽石的尺寸。立登發現的2.2克拉寶石是公園自去年10月以來在發現的最大寶石，在這之前有位來自阿肯色州的遊客發現了一顆4.49克拉的黃色鑽石。

立登返家的第二天和女友去採蘑菇，他在樹林裡散步時拿出鑽石求婚，女友回答：「我願意！」小倆口目前正尋找鑽石的設計師，但立登說他們不急，開心表示：「一切都進行得很順利。」

鑽石 夢想

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