快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／活魚灌入假甲做「水族館」 俄美甲店挨轟：太變態

香港01 / 朱利安
俄羅斯連鎖美甲店nail sunny在美甲作品中放入活生生的小魚，引來網友與動保團體的砲轟。圖／取自nail_sunny IG
俄羅斯連鎖美甲店nail sunny在美甲作品中放入活生生的小魚，引來網友與動保團體的砲轟。圖／取自nail_sunny IG

女生都渴望擁有修長漂亮的指甲，許多人會定期光顧美甲店。俄羅斯一間美甲店近日在社交平台上傳影片，竟買來活生生的小魚倒入假指甲內，美其名稱是「迷你水族館」。成品非但沒有得到讚美，反而引來網友與動保團體炮轟，直斥根本是在虐待動物，炮轟相關行為是「變態」。店方則解釋並無將假指甲密封，故沒有小魚受傷，並且已將所有小魚送回寵物店。

俄羅斯連鎖美甲店「Nail Sunny」經常在Instagram發布照片和影片，分享各式各樣的美甲作品，過去已曾因為變調的設計而惹來爭議，例如曾製作新冠肺炎病毒、活螞蟻等造型的假指甲，被指品味有問題。該店於今年五月上傳的影片，看到美甲師先在指甲上做出藍色且透明的圓柱空間，其後把一條小魚灌入去，小魚的體積大小剛好填滿空間，身體完全無法動彈，其後看到美甲師將小魚倒回水中。

美甲店在貼文表明「沒有魚受到傷害」，惟影片一出，大批網友留言指責店方虐待動物，「我很喜歡看美甲影片，但這個太離譜了」、「小魚根本無法向前游去呼吸了，還說沒有傷害牠？」、「即使只是純粹誤樂也不應該」。店方後來回應網友，強調他們沒有密封假指甲，因此不會傷害到小魚，又指已經送所有魚回到寵物店。

對此，動保團體亞洲善待動物組織（PETA）回應指，魚類是非常敏感的動物，絕不應為了美容配件而將牠們從自然棲地中捉走，形容是非常愚蠢和悲慘的行為。

延伸閱讀：

指甲｜直紋睡眠不足有黑線恐皮膚癌？7種指甲知健康缺鈣原來係咁

抖音女幫芝娃娃做美甲爆紅　狂吸2000萬觀看人次　網民罵殘忍虐畜

文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 動保團體 Instagram

延伸閱讀

信義區淹水撈到魚！他興奮問「可以養嗎？」 網急勸：千萬別

海邊發現抹香鯨屍體 剖開驚見價值逾4000萬罕見「嘔吐物」

便當放烤箱烤80度「消毒」 網傻眼：沒染疫先毒死

IG限動被抓包！她親手做三明治慰勞 渣男友轉送小三討歡心

相關新聞

識貨者才看得到？藝術家賣隱形雕像 近50萬成交

有些人可能會認為義大利視覺藝術家加羅（Salvatore Garau）的最新作品什麼都不是，但加羅稱該件作品為「無形的雕塑」，還在五月的拍賣會上以15,000歐元美元（約合新台幣50萬元）的價格售出。

男從小夢想挖到寶 真的在公園裡挖到2克拉鑽石與女友求婚

美國男子中學開始就夢想挖到一顆鑽石原石，並打造成一顆獨一無二的婚戒送給未來伴侶，但他沒料到這個夢想有天會實現。

影／活魚灌入假甲做「水族館」 俄美甲店挨轟：太變態

女生都渴望擁有修長漂亮的指甲，許多人會定期光顧美甲店。俄羅斯一間美甲店近日在社交平台上傳影片，竟買來活生生的小魚倒入假指甲內，美其名稱是「迷你水族館」。成品非但沒有得到讚美，反而引來網友與動保團體炮轟，直斥根本是在虐待動物，炮轟相關行為是「變態」。店方則解釋並無將假指甲密封，故沒有小魚受傷，並且已將所有小魚送回寵物店。

UFO來自外星？官員：不排除可能 「大多非美軍高階技術」

紐約時報報導，根據一份不明飛行物體(UFO)報告的匿名政府人士指出，聯邦情報官員未發現證據，無法證明近年海軍飛行員目睹的...

1947年愛州首發現UFO 如今不再是笑談

「不明飛行物」俗稱「幽浮」(Unidentified flying objects，UFO)，長期以來都是政界及媒體忽視...

外星人造訪地球？NASA局長指示探討「幽浮之謎」

美國國家航空暨太空總署(NASA)新任局長尼爾森(Bill Nelson)表示，沒有人清楚海軍先前觀察到的高速不明飛行物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。