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家人未認屍照樣舉行葬禮 遭醫院誤診老婦「死而復生」
印度死於新冠肺炎人數節節攀升，離奇的「烏龍事」時有發生。印媒報導，一名老婦被醫院誤稱死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），兩周後自行回家。
《今日印度》6月3日報導，印度安得拉邦（Andhra Pradesh）一名老婦人感染新冠肺炎後，被醫院認定死亡。然而，家人為其舉辦葬禮兩周後，她又回到了家中。
這名老婦人名叫吉里賈瑪（Mutyala Girijamma），現年75歲。她5月12日入院治療。3天後，醫院工作人員告訴其家人她已身亡，並要求他們來醫院認領遺體。隨後，家人將院方轉交的遺體帶回家，並舉辦了喪禮儀式。由於防疫要求，家人和村民並未辨認遺體。
在她去世近兩周後，吉里賈瑪6月2日回到家中，並且看上去非常健康。吉里賈瑪的丈夫，兒子以及村民們對此都感到十分震驚。吉里賈馬的丈夫賈達亞表達了對醫院工作人員工作失誤的憤怒，「當時遺體已經被包起來了，無法辨認遺體的身份，我認為應該對醫院追責。」
當地行政部門表示，已經注意到這件事，已下令對醫院進行調查。而另一方面，這位老人未察覺到這場尷尬的錯誤，對家人沒有來醫院看望頗有抱怨。報導提到，這起事件似乎和醫院搞錯病人身份有關。
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文章授權轉載自《香港01》
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