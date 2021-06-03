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水果忍者？失業男徒手捏爆16顆水果 被逮竟稱「要釋放壓力」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本老翁失業壓力太大，徒手捏爆超市16顆水果。示意圖／Ingimage
一名日本老翁失業壓力太大，徒手捏爆超市16顆水果。示意圖／Ingimage

這也能釋放壓力？一名71歲的日本老翁因為長期失業，心情非常壓抑和不爽，竟然趁在超市購物時，徒手捏爆許多水果。事後警方接獲報案調閱監視器，發現老翁作案將其逮捕，老翁才坦言，「捏爆水果可以讓我紓壓」。

根據「朝日新聞」報導，近期日本奈良縣一家超市有許多水果被人破壞，店員經常看見果皮、殘渣四散一地，還被客人投訴水果品質不佳，驚覺不對報案。後來警方查閱監視器發現，一名71歲老翁常常趁購物時，破壞超市的水果，被破壞的水果就多達16顆，包含獼猴桃、香蕉等，總價值4145日圓（約新台幣1045元）。

老翁也坦承犯案，原因是他長期失業心情不好，而捏爆這些水果可以讓他紓壓，減輕一些壓力，才會屢屢犯案。警方表示，類似的案件其實經常上演，僅僅是4月，就受理了多達30件破壞水果的案件，呼籲民眾別拿珍貴的食物來開玩笑。

消息曝光後，許多網友紛紛表示，「這種行為真的很惡劣，如果非得拿水果發洩壓力，為何不先買了水果，為受害店家同情」、「有種買來再破壞，被家人看見更有壓力」、「所以他是水果忍者嗎？」、「老人就真的無解...」。

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