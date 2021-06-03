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想像力是你的超能力？ 男星扮超人徒手擋公車被撞竟毫髮無傷

聯合新聞網 / 綜合報導
巴西喜劇男星安卓德（Luiz Ribeiro de Andrade）近日扮成超人，異想天開徒手擋公車，卻慘被公車狠狠撞擊。圖擷自YouTube
巴西喜劇男星安卓德（Luiz Ribeiro de Andrade）近日扮成超人，異想天開徒手擋公車，卻慘被公車狠狠撞擊。圖擷自YouTube

巴西喜劇男星安卓德（Luiz Ribeiro de Andrade）近日做出驚人之舉！他穿上「超人裝」，想像自己有超能力，並試圖只用雙手隔空擋下行駛中的公車，但最終這個超現實計畫宣告失敗，他還被公車狠狠撞上。

根據《每日星報》報導，安卓德身穿紅藍配色的「超人裝」，他站在路中央一邊自拍一邊對著鏡頭興奮地宣告，「我現在真的像是鐵做的」，他異想天開地表演特技「用雙手隔空讓行駛中的公車停下」，想當然爾，他無法隔空擋下公車，更當場被公車狠狠撞擊。

安卓德被公車狠狠撞上的恐怖瞬間全被拍了下來，他差點站不穩，但幸好沒有受傷。事後，安德魯向當地媒體表示，因為自己錯估與公車的安全距離才被撞到，他強調公車的剎車並沒有問題，希望公車公司不要懲處這位司機，也承諾會負起這場車禍的責任，並感謝「上帝之手」救了他一命。

巴西 自拍 車禍

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