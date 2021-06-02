影／夫妻打架雙雙從陽台摔落地面 妻子還只穿內衣

俄羅斯聖彼得堡一對夫妻5月29日上午10點左右在自家二樓陽台陷入爭執，激烈扭打竟衝破欄杆跌落下方人行道，妻子還只穿著內衣。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，路人正巧捕捉到35歲女性沃爾科娃（Olga Volkova）和她同齡的先生卡拉金（Yevgeny Karlagin）從陽台摔到水泥地的畫面。事發後夫妻倆被緊急送往醫院，四肢骨折但沒有生命危險。

聖彼得堡檢察官辦公室正在調查陽台是否年久失修，並釐清責任歸屬。

目擊者表示當時和同事一起散步，拍​​攝歷史悠久的街景：「我發現他們在大吵就開始拍攝，他們掉下來以後，有人確認了他們的生命跡象便叫了救護車。」當時卡拉金衣裝完整，而沃爾科娃則穿內衣裹被子倒在地上。

網友IWozHere提到：「這幾年大家如果看到意外發生，不是趕著去救人，而是趕著拍攝現場畫面。」 網友Syed Qutub認為這件事一點都不好笑，「慶幸他們活下來了，不然很可能會以悲劇收場。」網友Truthfully Painful則說：「陽台欄杆是為當年瘦削飢餓的共產國家人民設計的，不適合肥胖醉漢使用。」