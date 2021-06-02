扭蛋轉出「少女的親筆信」 日男見幕後人物崩潰：今晚的惡夢

日本扭蛋受到許多人的喜愛，不僅款式眾多、精巧可愛，還有不少「奇葩商品」令人為之瘋狂。其中，一款「少女寫的親筆信扭蛋」頗受部分男性歡迎，只要200日圓（約新台幣50元）的價格，就能收到來自少女或妹妹充滿愛意的信件，讓不少男性怦然心動。日本電視節目也找來了「親筆信」的幕後人物，沒想到日本男子一看到照片直接傻眼，崩潰直呼「太糟糕了，今晚會做惡夢」。

日前，日本電視節目《月曜から夜ふかし》來到名古屋一處扭蛋專賣店，該店家推出兩款「親筆信扭蛋」供客人選購，分別為「Kiki的手寫信」與「妹妹的手寫信」，只要花200日圓就能買到一封充滿愛意的手寫信件。節目中訪問到正在轉扭蛋的男性，其中兩名男子打開扭蛋後不斷呵呵笑，空氣中彷彿充滿著粉紅色泡泡一般，開心地讚嘆「那麼就開始交往吧的感覺啊」、「這個真厲害啊」。

節目組當場打開兩款扭蛋實測，這兩款親筆信的確是由他人親筆手寫製成，且內容風格相當不同。「Kiki的手寫信」宛如動漫場景般，信中寫道「初次見面，第一次給你寫信是不是嚇到了呢？」、「一直與你乘坐同一班電車，偶爾能遇到真的很開心」、「明天也會在同一班電車等你，請和我交往吧」。而「妹妹的手寫信」則是以年幼的妹妹口吻寫著「喜歡、喜歡、最喜歡你了哥哥」、「馬上就能成為哥哥的妻子了呢」，兩種風格迴異的信件，卻也讓不少轉扭蛋的人春心蕩漾、沉淪在心動之海中。

轉扭蛋的男性在節目中表示「真想見見寫這封信的人呢」，他認為抽了「親筆信扭蛋」就會產生美麗的想像，希望寫信的會是像日本女星有村架純或廣瀨鈴一樣的女孩子。對此，《月曜から夜ふかし》節目組也立刻找來了「親筆信扭蛋」的幕後人物，沒想到構思這些充滿少女情懷內容的竟是一名戴著眼鏡、打扮整潔的大叔。

大叔受採訪時證實，「親筆信扭蛋」的內容都是由他所構思的，「凌晨一點多時，邊洗澡邊想出來的」，但他也提到儘管內容由他所發想，但信件確實都是由女孩子親手寫的。衝擊的真相也摧毀了少男們的純真心靈，得知「親筆信扭蛋」的幕後人物後，轉過扭蛋的男性也崩潰直呼「太糟糕了，今晚會做惡夢」，另一名男性則不斷苦笑「世界就是這麼殘酷吧」，臉上充滿著無奈與絕望。