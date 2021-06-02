他搬新家入住發現「長長一根」 網嗨：房東給的喬遷之喜賀禮？

不少人搬到新家後第一件事就是檢查屋內環境及家具狀況，然而有網友日前分享他搬進新公寓後，在廚房的烤箱內發現一根條狀物感到相當驚奇，也不確定是否為前租屋者遺留下來的物品。

根據《Soranews24》報導，日本網友「onani_shun」在推特上傳了一張照片，只見烤箱中的烤架正中央躺著一根好長的紅薯，不過有可能是因為放太久的關係，外觀看起來頗為乾癟。

值得注意的是，這根紅薯其實是已經烤過了的，po文的網友則推測，應該是前租屋者原本烤好了要吃，結果中間不知發生了什麼事沒有拿出來，連到最後要搬離這裡都忘記帶走。

不過在要搬進來這個新公寓之前，他還有特地請物業公司派人來檢查，看是否有東西遺留下來，但這根紅薯竟然還是沒有被發現，不曉得怎麼都沒人注意到它。

底下則有網友們對這根紅薯的存在感到好奇，留言回應說，「所以後來你吃了它嗎？味道如何？」、「看起來烤得很好吃」、「前租客如果現在看到這個照片，應該就會想起自己遺忘的紅薯了」、「房東給的喬遷之喜賀禮？」、「還是把紅薯還給前租客吧，或許對他很重要。」