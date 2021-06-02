女誤傳內衣照給健身教練 尷尬癌爆發「沒勇氣再見面！」

英國一名電台主持人賀兒（Gemma Hill）日前在社群平台提到她因為一場誤會，不小心將自己穿內衣的照片發給了健身教練，讓她尷尬到目前還沒勇氣面對教練。

賀兒說教練當時要她穿內衣拍一張「健身前」的照片，並交代她拍照時不要縮腹、不用刻意取角度，只要誠實拍下自己最真實的狀態就好。

賀兒以為照片要傳給健身教練，拍下以後就傳給教練，豈料對方回應：「這只是要給你往後參考自己的進度，我不須要看到。」賀兒尷尬道歉後，教練說他收到照片時正在跟伴侶吃晚餐，伴侶還質問他：「這個辣妹是誰？」

網友user7874538112454笑說：「還蠻常見的錯誤，祝你下次上課順利。」網友nosrednaman建議：「找下一位教練的時候到了。」網友half_blood1同理賀兒表示：「如果是我應該也會誤會，以為教練可能有學員的健身前後對照表。」網友則siobhannward則說之前她的教練也要她拍健身前後照片，但教練特別強調不須寄給他，認為「應該之前有不少人誤會。」