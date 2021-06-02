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女曝泡澡16小時驚人下場喊求救 網友質疑拍片動機

聯合新聞網 / 綜合報導
女子稱泡了16小時澡的腳。圖／取自tiktok@msdanalee
女子稱泡了16小時澡的腳。圖／取自tiktok@msdanalee

美國一名女性msdanalee 23日在社群平台分享自己「不小心」在浴缸中坐了16個小時的下場，吸引超過100萬瀏覽人次。

msdanalee先是放上一張她腳皮變皺的照片，圖說寫著：「不小心泡了16小時的澡變這樣，我的老天。我該怎麼讓我腳回復正常？請幫忙。」接著她拍雙腳的動態影片，下方文字寫著：「我的腳是灰色的（哭臉）」。

msdanalee沒有交代自己在水中16小時的原因，不少網友質疑她拍攝影片的動機，還問她為什麼坐在浴缸裡這麼長時間沒發生其他問題。

網友Payton Smith說：「你是怎麼『不小心』洗了16小時的澡？」網友gresty_20不解：「只有腳變這樣嗎？」網友slap_yo_momma則認為：「她一定後製了影片。網友unoriginal則問：「你怎麼沒有淹死？」還有網友voxydc表示：「水大約30到40分鐘後就會變冷了，你還在留在水裡做什麼？」

@msdanalee

What an accidental 16hr bath looks like! 😂 helpppppp ##nyc ##fypシ ##feet ##feetpose ##viral

♬ Twerkulator - City Girls

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