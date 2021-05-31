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女訂婚戒掉進英格蘭最大湖泊 潛水員只花了20多分鐘物歸原主

聯合新聞網 / 綜合報導
英國女性(中)訂婚戒掉進英格蘭最大湖泊，潛水員(左)只花了20多分就找到。圖／取自instagram@BBC
英國女性(中)訂婚戒掉進英格蘭最大湖泊，潛水員(左)只花了20多分就找到。圖／取自instagram@BBC

英格蘭一名22歲潛水員霍斯金（Angus Hosking）24日在當地最大的溫德米爾湖（Lake Windermere），只花了20多分鐘就幫一名女子羅貝卡（Rebecca）找到掉進湖裡的訂婚戒指。

英國媒體《獨立報》（The Independent）報導，溫德米爾湖16公里寬、66公尺深，霍斯金是湖區的潛水志工，服務3年半期間幫忙清除湖裡的垃圾，並替遊客尋找掉進湖裡的手機、戒指和相機等各式物品。他此次用一個金屬探測器，在另一名潛水員的協助下20 多分鐘內就找到羅貝卡戒指。

報導指出羅貝卡24日坐在飯店旁溫德米爾湖的碼頭時丟了戒指。飯店人員聯絡霍斯金，霍斯金立刻前往現場並潛入水中。

霍斯金說他在午餐時間接到遺失訂婚戒指的電話就趕赴現場：「要找像戒指一樣輕巧的物件必須跟時間賽跑。」霍斯金表示很幸運知道戒指遺失的約略位置，「如果戒指在湖中央，就會比大海撈針還困難。」

霍斯金回想起當時看到水下的閃光，就很肯定那是戒指：「不像硬幣閃耀，而是像鑽石閃閃發光。真是一次不可思議的體驗。」

霍斯金本業是名水上運動教練，他曾教授過寬板滑水、滑水、跪板衝浪和滑浪。他在業餘時利用自由潛水技能幫遊客找回遺失物，稱找過最有歷史意義的物件是「1940 年代的飲料罐」。

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