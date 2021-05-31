影／猛警徒手抬車救出受困女性 網讚：超人再現！

美國有線電視新聞網CNN報導，當地維吉尼亞州警察日前徒手抬起一輛翻覆轎車汽車，救出困在車裡的女駕駛，救援行動影片釋出後，網友大讚警察：「根本就是超人再現！」

報導指出警察霍爾特（J. Holt）7日接獲緊急求救電話趕赴出車禍現場，發現一名男孩坐在翻覆的轎車上大喊「媽媽！她不能呼吸！」一旁母親的頭被壓在天窗跟座椅間不能動彈。

霍爾特評估情勢後請男孩下車，並試著抬起車子，將車子抬高到足以讓該名母親的頭能移動到安全位置的高度。

警長辦公室表示，這次抬車救人事件只是霍爾特近期的英勇事蹟，他今年2月還因去年從失火房子裡救出2人獲頒「傑出警察獎」。

網友rowenstraker向警長辦公室喊話：「這名警察肯定要獲得升遷啊！」網友Smokemideryday認為：「這世界需要更多霍爾特總警司（美國影集《荒唐分局》裡優秀的警察腳色Holt，也恰巧跟新聞中警察同姓氏）！」網友Peri_Colosa1則開玩笑說：「超人？是你嗎？」