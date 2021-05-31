快訊

孩童防疫補貼6月15日開跑每人1萬元 領取方法出爐！

馬偕醫院爆N95重複用、確診者擠爆急診 院方緊急回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／猛警徒手抬車救出受困女性 網讚：超人再現！

聯合新聞網 / 綜合報導
轎車翻覆，女駕駛受困車中。圖／取自cnn
轎車翻覆，女駕駛受困車中。圖／取自cnn

美國有線電視新聞網CNN報導，當地維吉尼亞州警察日前徒手抬起一輛翻覆轎車汽車，救出困在車裡的女駕駛，救援行動影片釋出後，網友大讚警察：「根本就是超人再現！」

報導指出警察霍爾特（J. Holt）7日接獲緊急求救電話趕赴出車禍現場，發現一名男孩坐在翻覆的轎車上大喊「媽媽！她不能呼吸！」一旁母親的頭被壓在天窗跟座椅間不能動彈。

霍爾特評估情勢後請男孩下車，並試著抬起車子，將車子抬高到足以讓該名母親的頭能移動到安全位置的高度。

警長辦公室表示，這次抬車救人事件只是霍爾特近期的英勇事蹟，他今年2月還因去年從失火房子裡救出2人獲頒「傑出警察獎」。

網友rowenstraker向警長辦公室喊話：「這名警察肯定要獲得升遷啊！」網友Smokemideryday認為：「這世界需要更多霍爾特總警司（美國影集《荒唐分局》裡優秀的警察腳色Holt，也恰巧跟新聞中警察同姓氏）！」網友Peri_Colosa1則開玩笑說：「超人？是你嗎？」 　

警察 車禍

延伸閱讀

影／路跑男寒冬跳湖「破冰救狗」 自謙非英雄：沒練過不要學！

擦藥擦出火花！男奮力救出溺水瑜珈女師 2人相戀修成正果

公司惡意給他9萬枚油膩銅板工資 企業神救援換成嶄新鈔票

洪水也擋不了！直升機神救援 準新人拍下「史詩級結婚照」

相關新聞

影／猛警徒手抬車救出受困女性 網讚：超人再現！

美國維吉尼亞州警察日前徒手抬起一輛翻覆轎車汽車，救出困在車裡的女駕駛，救援行動影片釋出後，網友大讚警察：「根本超人再現！」

加拿大宿校驚現215遺骸 舊生稱「遭性虐」恐怖經歷不堪回首

加拿大傳媒5月28日報道，加拿大一個原住民組織本週公布，他們在卑詩省（British Columbia）一間印第安人寄宿學校舊址發現215具兒童遺骸，當中有死者離世時年僅3歲。有舊生憶述在這間學校受虐的經歷。

路邊小強受傷！救蟑哥趕緊帶去看獸醫 治療後生命無大礙

不少人對蟑螂避之唯恐不及，不過近日有名男子不但不害怕，還拯救路邊一隻被踩傷的蟑螂，他徒手將這隻小強帶至獸醫治療後，目前生命已無大礙。

美國麥當勞招人出奇招？做半年送iPhone 網狂猜「魔鬼細節」

請人有困難，除了增加薪酬外，還有什麼方法能提升招聘成效？美國放寬防疫措施後，餐廳重新開放需要招聘不少員工，尤其是快餐業更急需人手...

推廣疫苗出奇招！菲律賓鎮民打一針 就有機會抽到牛

為鼓勵民眾接種2019冠狀病毒疾病疫苗，菲律賓一位鎮長出奇招，7月起一連12個月，鎮民只要接種疫苗，每月底有機會參加抽獎...

得罪鄰居！草叢竟出現驚人字樣 網友暴動：快告訴我在哪

鄰居不對盤竟出奇招！美國一名網友在Google map空拍照中發現，農田裡一戶人家的草叢上竟出現Bitch（婊子）的印記，讓他認不住開玩笑說道「我認為鄰居相處的不是很好。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。