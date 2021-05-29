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美國麥當勞招人出奇招？做半年送iPhone 網狂猜「魔鬼細節」

香港01 / 記者李納德／報導
美國有麥當勞分店為了吸引新血，稱做滿半年可以免費得到iPhone。圖／取自Twitter
美國有麥當勞分店為了吸引新血，稱做滿半年可以免費得到iPhone。圖／取自Twitter

請人有困難，除了增加薪酬外，還有什麼方法能提升招聘成效？美國放寬防疫措施後，餐廳重新開放需要招聘不少員工，尤其是快餐業更急需人手，當地麥當勞因難請人而各出奇招，近日有網友拍到１間麥當勞貼出招聘廣告，稱員工做滿6個月可免費得到iPhone，馬上引起熱議。然而不少人覺得當中會有「魔鬼細節」，甚至有人笑言沒有寫明是何種型號的iPhone，只是大家一廂情願覺得是iPhone12，更憑圖片推斷極有可能是其他型號。

美國餐廳開始重新營業，快餐店似乎尤其急於招聘人手，日前有網友拍攝到當地1家麥當勞分店在櫥窗掛出廣告，寫上麥當勞正在招聘，工作滿6個月表現達標的員工可以得到免費iPhone，但當地傳媒亦無法確認這分店的位置。

不過，上載照片的網友笑稱做麥當勞的人很可能要「挨餓」，得到許多人認同，並紛紛指責當地麥當勞薪金太低，連基本生活費都負擔不起，認為麥當勞應該先提高工資， 而不是嘗試用iPhone引人應徵。有網友甚至計算美國麥當勞薪酬其實比Chipotle（連鎖墨西哥燒烤店）、Costco等低，半年的薪金差額已足夠買數部iPhone，「他們（麥當勞）願意做任何事，除了加人工」。

有網友笑稱重點是廣告沒有寫明是送什麼型號的iPhone，如果就如圖片所示，那部應該是較舊的機型，可能是iPhone 8或者SE，甚至有人貼出喬布斯首次拿出第一代iPhone出來的圖片，揶揄可能是最舊版本。外媒指，現時iPhone 8的翻新機64GB版本售價約200美元（約新台幣5500元）左右，可能不足以吸引新血。

不少人認為當中還存在「魔鬼實節」，尤其是廣告說要符合「員工標準」，但又不知道具體是什麼，是該公司慣常手段。有自稱是麥當勞經理的網友分享，他們內部有規定，如果店舖能通過神秘顧客考核，當值經理會獲得100美元（約新台幣2700元）獎金，但他明明通過，公司一樣會想出一些很蠢的理由說你沒資格。還有人分享他任職的店曾在神秘顧客手上取得高分，原本可獲得150美元（約新台幣4100元）獎金，但後來公司竟然說他們的員工過去幾個月內收到2次以上的投訴，從而取消了獎金。

這間麥當勞不是唯一出奇招請人的分店，今年4月中，佛羅里達的麥當勞更為所有願意見工的應徵者提供50美元（約新台幣1300元）獎金，但效果並不理想。麥當勞向美媒承認，公司正在全國性加大力度招聘，發言人指所有加盟店都可以提供自己的獎勵計劃。美國麥當勞月初宣布平均加薪10%，普通員工時薪成11至17美元（約新台幣300至470元），而經理起薪為15至20美元（約新台幣415至550元）。

美國餐飲業目前出現勞工短缺，月初美國餐飲聯會（National Restaurant Association）做過調查，結果有57%營運商認為招聘和保留勞動力是他們面臨的最大挑戰，業界認為和政府延長失業保障會減低勞工重返餐飲業的動力，但因防疫措施放寬，會有更多客人重新堂食，令餐飲品極需要勞動力加入。

網友笑稱送的一定會是有問題的iPhone或者是舊版本，還紛紛上傳圖片揶揄。圖／取自Twitter
網友笑稱送的一定會是有問題的iPhone或者是舊版本，還紛紛上傳圖片揶揄。圖／取自Twitter

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文章授權轉載自《香港01》

麥當勞 廣告 iPhone

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