得罪鄰居！草叢竟出現驚人字樣 網友暴動：快告訴我在哪

鄰居不對盤竟出奇招！美國一名網友在Google Map空拍照中發現，農田裡一戶人家的草叢上竟出現Bitch（婊子）的印記，讓他認不住開玩笑說道「我認為鄰居相處得不是很好。」

日前美國一名網友在論壇《 Reddit 》中PO出一張Google Map照片，從照片中可見，該處有幾戶住家，乍看之下沒有任何問題，不過仔細一看會發現，一旁的草叢中竟刻著Bitch（婊子）的字樣，甚至還有大大的箭頭指著對象的住家，實在讓人大開眼界。

根據外媒《 鏡報 》報導，其實該處是位在美國猶他州（Utah）鹽湖城，房子旁邊的草地上被人用大字寫著Bitch（婊子）並指向隔壁，照片被網友發現後，一度在網路上瘋傳。

照片曝光後引來大批網友留言回應，「這根本是史詩般的發現」、「拜託分享這在哪裡」、「我想去朝聖」、「太酷了，居然有這種方法」、「看來鄰居真的很討厭他」、「這種方法第一次看過」。