短裙女司機「無照駕駛」闖紅燈遭攔 竟不顧走光狂毆警

菲律賓日前瘋傳1段由執法部門上傳的影片，當地1名衣著性感的26歲女司機在公路上狂毆盤查她的警員，接連掌摑、出拳、出腳，穿着短裙的她縱使走光繼續拒抗，警察卻全程無還手，還要將雙手放身後避免碰到女司機的敏感部份。當局於同日交代案情，指涉事女司機原本因為在高速公路闖紅燈被發現，但卻馬上逃走，其後終被截停調查，卻揭發她並無駕照，女司機現涉嫌襲擊及抵抗公職人員被捕。事件引起熱議，不少人爆鬧女司機竟大膽無牌駕車上高速公路，而且還惡聲惡氣打警員，應受重罰。

菲律賓傳媒報道，女司機Pauline Mae Salamero被交警發現在高速公路轉燈位闖紅燈，交警原本只是想對她駕照，但卻遇到激烈反抗。影片可見，女司機身穿白色無肩帶背心（tube top）及橙色短裙，一度與交警扭作一團，女司機大力將對方推向車子，交警則雙手放在身後，不想觸碰到女司機，同時避免被她搶手走上的證件。女司機不停拍打交警的胸口，甚至出手掌摑，奮力想搶回證件，其後返回車上，似想駕車離去。交警即用身驅擋門，女司機竟通過車窗伸手打交警及拉開他的面罩，似在哭又似在罵。有當地傳媒指，女司機大聲說「（證件）還給我，你不是拍了照嗎？Ｘ你」，此時警察還未完成車輛登記檢查。

其後另1名拍片的執法人員走近，女司機還繼續拉扯警察的衣服一直不放手，但又拒絕下車，最後警察想強行拉開車門，穿短裙的女司機不顧走光，起腳踢向交警。

菲律賓當局指，事發於27日早上約8時，女司機駕駛白色豐田私家車在高速公路衝燈，警察尾隨該私家車，並指令該車在特定位置停下，惟女司機無視交警指令，且繼續前行。警察一直追捕直至在Osmeña高速公路一角才成功將私家車截停，但女司機一度拒絕提供駕駛執照及其他文件，亦拒絕跟警員合作。

執法警察Marcos Meneses想向女司機開出罰單，但他想檢查車輛登記時，發現女司機原來沒有駕駛執照，接下來就發生女司機狂毆警察的事件，Meneses被她打到流血受傷，同日女司機因涉嫌襲擊及抵抗公職人員被捕。馬尼拉市公共信息辦公室隨後在facebook上傳執法片段，Salamero的行徑在網上引起轟動，被網友一致炮轟。

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文章授權轉載自《香港01》