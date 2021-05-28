快訊

國產疫苗也納計算 陳時中：10月底疫苗覆蓋率達六成

醫療量能吃緊！全國180家醫院開設專責病床數達9015床

西班牙恐龍像傳詭異惡臭…打開一看竟蹦出「一具男屍」

聯合新聞網 / 綜合報導
西班牙一具恐龍像內竟出現一具男屍，消息傳出後，有民眾在該恐龍像的腳邊獻花弔唁死者。圖擷取自youtube
西班牙一具恐龍像內竟出現一具男屍，消息傳出後，有民眾在該恐龍像的腳邊獻花弔唁死者。圖擷取自youtube

西班牙近日傳出一件離奇命案，一尊放在郊外，廢棄已久的恐龍像，近日竟然被發現有具男性屍體。對於為何好端端的恐龍像，裡頭居然出現死者，警方表示還需要進一步解剖釐清。

根據日本媒體「AFPBB News」報導，西班牙巴塞隆納郊外，在一座已閉館的電影院前，豎立著一尊恐龍「劍龍」的像。然而近日有民眾通報，表示附近傳出惡臭。相關人員到現場調查後，發現傳出異味的來源，竟然是有名男性的屍體，就藏在恐龍像其中一隻腳的內部。

死者過去曾經被通報失蹤。警方調查，認為死者沒有任何外傷，初步認為很可能是困在裡頭好幾天，因為無法逃脫而死亡，但詳細的原因還有待解剖。由於死者的手機也掉在恐龍像內，因此有可能是死者為了撿取手機，結果不慎造成意外喪生。

由於恐龍像的腹部有可以打開的區塊，過去也曾有流浪漢藉此躲在裡頭，推測受害男子應該是以這種方式進入恐龍像內的。這尊恐龍像過去是電影院為攬客所設的，如今電影院不只歇業，還傳出人命意外，當地目前已經撤除此像。

西班牙 命案

延伸閱讀

和父母吵架洩憤 少年挖洞竟挖成「地底豪華VIP室」

墨西哥真實版「人魔」！殺人分屍還剝皮啃人肉

「點擊此處獲得山頂」？登山看板出現傻眼英譯 網笑：瞬間移動嗎

冷血！美國男子先殺女友 再搶嬰兒當「人肉盾牌」擋子彈

相關新聞

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

在外租屋或是住飯店時，都要特別注意自身的人身安全，日前一名15歲的加拿大女孩喬西（Josie Bowers）便以自身經驗分享，某次在美國的馬里蘭州的飯店休息時，居然遇上一名陌生男子以「自製工具」輕鬆的把她的房門打開，但她卻機警地說出一句話，便把對方嚇跑。

墨西哥真實版「人魔」！殺人分屍還剝皮啃人肉

小說及電影「人魔」中，劇中角色漢尼拔嗜吃人肉，冷血的樣子令觀眾不寒而慄。然而最近在國外，居然也出現了剝人皮、吃人肉的殺人犯，不只手段一樣兇殘，而且犯案持續20年後，現在才終於被逮捕。

西班牙恐龍像傳詭異惡臭…打開一看竟蹦出「一具男屍」

西班牙近日傳出一件離奇命案，一尊放在郊外，廢棄已久的恐龍像，近日竟然被發現有具男性屍體。對於為何好端端的恐龍像，裡頭居然出現死者，警方表示還需要進一步解剖釐清。

2歲女童智商146「熟讀元素表」 老媽找不到幼兒園只好自己開

美國加州2歲女童凱西·奎斯特（Kashe Quest）日前以智商146，通過高智商組織門薩（MENSA）的測驗，成為最年輕的成員。奎斯特不僅能夠辨認美國50州位置、50種手語姿勢...

沒戴口罩遭罰手腳被打大釘子？印度警察控男子自導自演

印度北方邦一名男子與他的母親近日指控，就因為他違規沒戴口罩被抓到，巡邏員警竟對他祭出「聖經式刑罰」，在他手與腳打進大釘子...

《六人行》夫妻「其實是遠房親戚」！戲外真有血緣關係

經典美劇《六人行》（Friends）自2004年停播已經17年，如今6名主演終於合體拍攝，特別篇也將於27日正式播出，近..

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。