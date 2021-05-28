西班牙恐龍像傳詭異惡臭…打開一看竟蹦出「一具男屍」

西班牙近日傳出一件離奇命案，一尊放在郊外，廢棄已久的恐龍像，近日竟然被發現有具男性屍體。對於為何好端端的恐龍像，裡頭居然出現死者，警方表示還需要進一步解剖釐清。

根據日本媒體「AFPBB News」報導，西班牙巴塞隆納郊外，在一座已閉館的電影院前，豎立著一尊恐龍「劍龍」的像。然而近日有民眾通報，表示附近傳出惡臭。相關人員到現場調查後，發現傳出異味的來源，竟然是有名男性的屍體，就藏在恐龍像其中一隻腳的內部。

死者過去曾經被通報失蹤。警方調查，認為死者沒有任何外傷，初步認為很可能是困在裡頭好幾天，因為無法逃脫而死亡，但詳細的原因還有待解剖。由於死者的手機也掉在恐龍像內，因此有可能是死者為了撿取手機，結果不慎造成意外喪生。

由於恐龍像的腹部有可以打開的區塊，過去也曾有流浪漢藉此躲在裡頭，推測受害男子應該是以這種方式進入恐龍像內的。這尊恐龍像過去是電影院為攬客所設的，如今電影院不只歇業，還傳出人命意外，當地目前已經撤除此像。