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墨西哥真實版「人魔」！殺人分屍還剝皮啃人肉
小說及電影「人魔」中，劇中角色漢尼拔嗜吃人肉，冷血的樣子令觀眾不寒而慄。然而最近在國外，居然也出現了剝人皮、吃人肉的殺人犯，不只手段一樣兇殘，而且犯案持續20年後，現在才終於被逮捕。
根據日本媒體「COURRiER Japon」報導，墨西哥72歲男子Andres Mendoza，因涉嫌殺害一位34歲的女性Reyna Gonzalez及其兩位兒子遭到逮捕。Andres供稱，他因為看上Reyna的美貌，因此殺害她之後，還把她的皮剝下來。
警方到Andres家中搜索，發現他家居然有許多其他女性的屍塊，以及殺害這些女性時拍下的錄影帶。除了Reyna之外，警方可確認的受害者，至少就還有6位女性。
Andres最初犯案是在2001年，當時他殺人之後，就曾經把被害者四肢切斷，手法十分殘忍。他供稱曾經在殺死被害者之後，食用他們的肉。Reyna的辯護律師指出，Andres在面對審問的樣子毫無悔意，是屬於殺了人之後，反而能夠獲得快感的類型。
媒體訪問Andres的鄰居，他們對Andres的印象評價十分兩極，有的人認為他相當有禮貌，也有人說他總老是病奄奄、喝醉酒的樣子。也有女性指出，Andres經常盯著年輕貌美的女性一直看。然而大家都沒想到，原來他居然是一個行兇多年，手段殘忍的殺人兇手。
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