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印度媽戴氧氣罩煮飯照瘋傳 想賣無條件母愛反遭網轟意識噁心

香港01 / 伍梓榮
印度網上瘋傳一名婦女戴著氧氣罩下廚的照片，引起當地網友討論。 圖擷自twitter
印度網上瘋傳一名婦女戴著氧氣罩下廚的照片，引起當地網友討論。 圖擷自twitter

印度新冠肺炎疫情極嚴峻之際，當地社交媒體近日瘋傳1張印度婦女戴著氧氣罩仍堅持煮飯的照片，圖片字眼將之描述成無條件的母愛，完全是在販賣母愛偉大。不過，網友對照片的觀感不如預期，反而群起批評這種「無條件母愛論」根本是將媽媽當成奴隸，認為她病倒了應該馬上休息，而不是讓她繼續操勞。許多人更質疑照片真偽，直指在煤氣爐旁吸氧氣有機會釀成爆炸，相關行為實在極度危險。無論照片是真是假，網友都炮轟照片表達的意識已足夠噁心。

印度媒體報導，在當地疫情嚴重之際，社交媒體經常會彈出一些「警世圖片」及捐款呼籲等，最近1張照片意外燃起網友怒火，照片源頭不明，最先疑似為網友在IG分享，但張貼者也坦言不知照片由誰拍下，圖中只見1名戴著氧氣罩的婦人正站着煮飯，供氣管連接到身旁的氧氣機。

照片還有文字描述，寫上「Unconditional love（無條件的愛）= *MOTHER* She is never off duty（媽媽她從來不下班）」，暗示母親生病仍會照顧家庭，原意應該想表達「母愛偉大」，但這張照片卻傳到Twitter被網友集火式炮轟。

許多網友認為，不論圖中婦女是否患病，戴上氧氣罩明顯需要休息，如仍要繼續做家務應該非常痛苦，更痛斥照片只反映印度父權社會有多荒謬，令媽媽看起來像奴隸，「將婦女描繪成永恆的犧牲者」。有不少名人都加入戰火，當地女歌手Chinmayi Shripada反問印度有多少母親無法「請病假」，無論照片真假，怎會有人在煤氣爐附近吸氧氣，「不准婦女休息的母愛論可以停止嗎」。印度導演Naveen Mohamedali也批評，這並不是愛，「而是奴隸制」。

印度媒體指出，無法找到照片來源及查證，但許多留言都覺得照片背後意識惡心，更有不少網友提醒，在煤氣爐旁放氧氣壓縮機吸氧氣非常危險，「我只想其他人留意，煤氣爐附近吸氧氣太危險了，會爆炸的，請避免在燃氣爐承近用氧氣設備」。

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文章授權轉載自《香港01》

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