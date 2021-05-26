為幫女友獲得藍寶堅尼 癡情男斷食30天等待「神蹟」降臨

辛巴威一名虔誠的27歲天主教徒日前經歷長達33天33夜禁食險些喪命，只為等待「神蹟」降臨，獲得女友夢寐以求的藍寶堅尼名車。

辛巴威媒體Mbare Times報導，姆拉茲拉原本目標禁食40天40夜，他躲進山中，讓其他人在這段時間不能強迫他進食，所幸朋友救出他。姆拉茲拉被救出時身體相當虛弱，瘦了一大圈跟之前容貌判若兩人，目前正在醫院接受治療，並已逐漸康復。

教會主教馬武魯（Mawuru）對姆拉茲拉為藍寶堅尼禁食感到遺憾：「姆拉茲拉最近失業，他至少應該為了得到一份工作而禁食。」

教會成員之前試著幫姆拉茲拉籌集購買藍寶堅尼的資金，但當他們發現最便宜的藍寶堅尼也要40萬美元（約合新台幣1100萬元）後就放棄了，並將捐款轉用於姆拉茲拉的醫藥費。