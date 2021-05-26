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貓卡在電線杆 全街100戶斷電5分鐘展開救援行動

聯合新聞網 / 綜合報導
全街100戶斷電5分鐘展開救貓行動。圖／取自bbc
全街100戶斷電5分鐘展開救貓行動。圖／取自bbc

英國英格蘭西南部的格洛斯特郡（Gloucestershire）一隻貓格蘭芬多（Gryffyndor）被困在10公尺高的電線杆上長達8-10小時。所幸23日當地電力工程師和消防員出動救援，將整條街的電源關閉5分鐘救出格蘭芬多。

英國廣播公司BBC報導，格蘭芬多的飼主法拉賀蒂（Verity Edwards-Flaherty）22日傍晚發現格蘭芬多的貓食完全沒減少，晚間8點半法拉賀蒂10歲的兒子康納（Connor）看到格蘭芬多卡在電線杆上於是報警。消防隊員大約2小時後趕來現場，最後成功救格蘭芬多脫困。

法拉賀蒂表示：「直接帶格蘭芬多下來太危險了，所以不得不關掉街上的電源。似乎沒人介意，人們很友善，我們非常非常感謝。」法拉賀蒂說從現在開始格蘭芬多絕對會是隻「家貓」。

電力公司發言人提到當天關閉約100戶家庭的電源以完成救援工作。消防局則證實隊員22日晚間10點半開始救援任務，23日凌晨00:18離開。

消防員 英國 寵物 貓咪

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