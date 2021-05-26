超浮誇生日！廚師合製破紀錄最長牛肉三明治 155公尺長要封街

慶祝生日訂製三明治竟然順便打破世界紀錄？費城牛肉起司三明治（Philadelphia cheesesteak）是當地著名美食，日前有咖啡店老闆生日時忽發奇想要「大搞」，找來其他廚師一同合作，申請封街做出一條長達155公尺的超長牛肉起司三明治，意外變成一場社區盛會，店主更希望借自己生日幫受疫情影響的民眾打打氣。

費城牛肉起司三明治由小條麵包加入牛肉、烤洋蔥和起司製成，是起源於20世紀初費城的熱門街頭小吃，原版並沒有起司，美國其他地區售賣這種三明治時，都會加上費城二字。

主辦人及當地咖啡店「Rim Cafe」老闆Rene Kobeitri稱，他原本打算搞場生日聚會，誤打誤撞最後變成大型社區活動。從影片所見，廚師們在封鎖的街道上排了多張長桌，並將多條麵包接龍，每個廚師都在做出自己的版本。

美媒指，牛肉起司三明治原本的最長紀錄約146公尺，他們原意想做出約183公尺的版本，最終成品約155公尺，已經打破了世界紀錄，但仍需等待確認。

許多廚師合力製作製作超大型費城牛肉起司三明治，更申請封街，最後成品約為155公尺，以打破世界紀錄。圖／取自 Action News

其中一名餐廳老闆Geno Vento告訴美媒指，一班人原本是幫Kobeitri慶生，Kobeitri突然說今年想大搞，做一場「每個人都可以參與」的大型聚會，最後他們一起付諸實踐，廚師們申請將南費城第9街封鎖起來，接龍式排出有2條街長度的桌，有人提議製作超大型的牛肉起司三明治，一起動手製作時，不知不覺就製作出一條超大型的特別版。

他指廚師們用了上百條麵包，數百磅的牛肉，起司像雨一樣淋下去，各人都在自己負責的區域製作出屬於自己餐廳的味道，義式番茄醬風、義式餛飩風、西班牙風應有盡有，還提供了椒鹽脆餅和啤酒等，變成一場社區盛宴。

民眾在桌子兩旁等吃，Kobeitri指疫情期間很多人失去工作、生意，甚至是家人，故想在自己生日為大家送上點心意，讓所有人鬆一鬆。雖然活動原意是好，但有不少網友在直播片段中留言，質疑這條三明治並非「原條」，而是很多條小麵包首尾相連，不能稱之為「最長」或「最大」，更有人批評太多參與者未佩戴口罩及很可能浪費食物等。

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文章授權轉載自《香港01》