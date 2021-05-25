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防小三！人妻出奇招把臉印在老公內褲上 網友實測卻出現驚人反轉

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真船佳奈是一個美女漫畫家。圖／翻攝自Twitter @mafune_kana
真船佳奈是一個美女漫畫家。圖／翻攝自Twitter @mafune_kana

女人的世界就是多小劇場，伴侶「不在身邊的時候可能有女人埋身」、「今天沒有說晚安是不是不愛我了」、「不貼文放閃是否不想公開戀情」等，內心每日都充滿各種疑問。日本漫畫家真船佳奈亦因為怕老公可能出軌，所以送了印有自己樣子的內褲給他宣示主權，更將過程畫成漫畫，笑爆網友。

由於太多小劇場，好怕老公會出軌，我決定要買一條印了我樣子的內褲給他。首先要上網找資料。 中國有間公司可以製作自選印刷圖案內褲。圖／翻攝自Twitter @mafune_kana
由於太多小劇場，好怕老公會出軌，我決定要買一條印了我樣子的內褲給他。首先要上網找資料。 中國有間公司可以製作自選印刷圖案內褲。圖／翻攝自Twitter @mafune_kana

要拍我的照片印在內褲上，拍怎樣的照片呢？ 要一張可以讓那女人（妄想出軌對象）瞬間冷掉的照片，不可以有笑容。圖／翻攝自Twitter @mafune_kana
要拍我的照片印在內褲上，拍怎樣的照片呢？ 要一張可以讓那女人（妄想出軌對象）瞬間冷掉的照片，不可以有笑容。圖／翻攝自Twitter @mafune_kana

真船佳奈是網絡漫畫家，同時是東京電視台的助理導演，會以有趣的日常生活事件及電視台工作日常作為漫畫題材。近日她上載了一輯新漫畫引起網友熱爆討論，內容大概指她因為太多內心小劇場幻想老公出軌，所以為了宣示主權而訂製了一些印了自己樣子的內褲送給老公。不少網友留言討論這件搞笑又可愛的日常事，有人覺得如果對方有心出軌就算送了內褲也不會穿出去，又有人認為有些女人反而會喜歡這種偷情的感覺，會起反效果。最更後有位網友留言分享自己曾經做過一模一樣的事，結果她的丈夫竟然......

嘩，好厲害。充滿了妻子的威嚴。 用iPhone的人面識別系統竟然有反應，太好笑了。圖／翻攝自Twitter @mafune_kana
嘩，好厲害。充滿了妻子的威嚴。 用iPhone的人面識別系統竟然有反應，太好笑了。圖／翻攝自Twitter @mafune_kana

逼他穿上身，不過尺碼好像大了點。 底褲屁股位置還寫著「Jenny製作」，因為我忘了寫自己的名字，印刷公司就隨便幫我寫了個女人名上去。 從此以後老公都沒再穿過了。圖／翻攝自Twitter @mafune_kana
逼他穿上身，不過尺碼好像大了點。 底褲屁股位置還寫著「Jenny製作」，因為我忘了寫自己的名字，印刷公司就隨便幫我寫了個女人名上去。 從此以後老公都沒再穿過了。圖／翻攝自Twitter @mafune_kana

有網友留言表示自己有試過做一樣的事。 網友︰新婚時我也買了這樣的內褲，當時老公很高興地穿上了，結果半年後他就被揭發出軌。老公脫褲時的興奮感，會大於被看到穿著印了妻子的內褲吧，所以想防出軌還是配合其他東西比較好。

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文章授權轉載自《香港01》

出軌 日本

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