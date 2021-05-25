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日本九州僅存「黑辣妹」素顏曝光！卸下裝扮「白淨」模樣眾人驚呼

香港01 / 豆Jen
一位居住在北九州的37歲人妻頂著「黑辣妹」妝容，卸妝後實為白滑人妻。圖／翻攝自節目
一位居住在北九州的37歲人妻頂著「黑辣妹」妝容，卸妝後實為白滑人妻。圖／翻攝自節目

日本在1990年代後期至2000年代初曾經掀起一股「黑辣妹潮」（ガングロ），一班膚色黝黑、梳著浮誇金髮造型，臉上化著五顏六色妝容的年輕辣妹，充斥著熱鬧的澀谷和池袋。雖然黑辣妹曾有過光輝時期，但現在已經變成奇怪異類，即使在東京找一個黑辣妹也並非易事，可說是「瀕臨絕種」的群組。

節目形容她根本就是「平成年代的象徵式產物」。圖／翻攝自節目
節目形容她根本就是「平成年代的象徵式產物」。圖／翻攝自節目

不過，一位居住在北九州的37歲人妻居然懶理大家的眼光，將自己的臉塗成深啡色、用白色marker和大量眼睫毛化「黑辣妹」妝容，再穿上鮮艷粉紅色衣服，走在簡樸的商店街上就像外星人一樣，不少街坊都很好奇，她到底是何方神聖？

買東西的時候店主都不敢與她對望。圖／翻攝自節目
買東西的時候店主都不敢與她對望。圖／翻攝自節目

這位人妻叫うぬ（unu），她接受日本節目《ノブナカなんなん？》採訪是表示自己應該是北九州唯一一個「黑辣妹」，走在街上猶如異類，希望找到志同道合的朋友。雖然這位女性的喜好有點特別，但其實她是個於東京藝術大學畢業的學霸，於著名企業擔任設計師，更有一位結婚8年的丈夫，簡直是人生贏家。うぬ本來過著幸福又平淡的生活，但在2年前突然愛上「黑辣妹」文化，由白滑人妻變成黑皮小惡魔，就連老公也難以置信......

21歲的nun非常可愛，是空靈感森系少女。圖／翻攝自節目
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文章授權轉載自《香港01》

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