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印度新人鑽法律漏洞 包機邀160親友參加「空中婚禮」
印度一對新人日前鑽當地防疫法規漏洞，包下廉價航空香料航空的波音737飛機，邀請超過160名賓客在2小時內陸航程，參與他們的空中婚禮。
英國廣播公司BBC報導，該航班出發地泰米爾納德邦（Tamil Nadu）近期實施更嚴格的限制，規定參加婚禮人數上限為50位。新人可能藉此規避法規。
香料航空發言人表示，當時是由旅行社交涉包下這架飛機，預定在婚禮後出發，並強調「事前已經清楚告知客戶要遵循防疫準則，並且拒絕在機上進行任何活動。」
這段「空中婚禮」的影片釋出後，印度民航總局（DGCA）展開調查並透露已裁撤全數機組人員，並將對未遵循法規的乘客祭出罰則。
網友Saahas karthikeya指出：「我實在不明白為什麼疫情大流行期間，有些人（特別是印度人）還是堅持舉行浮誇的婚禮？」另外一名網友也對新人喊話：「拜託，政府並沒有阻止你們在親友面前結婚，他們只是希望大家安全。」
Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n— DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021
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