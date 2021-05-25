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影／史上最會「拉皮」的男人 肚子皮膚可以拉長到15公分

聯合新聞網 / 綜合報導
男子能將脖子的皮膚拉長到幾乎遮蓋1/3張臉。圖／取自Guinness World Records
男子能將脖子的皮膚拉長到幾乎遮蓋1/3張臉。圖／取自Guinness World Records

英國50歲男子特納（Gary Turner）罹患埃勒斯-當洛斯症候群（Ehlers-Danlos Syndrome，又稱鬆皮症）。他全身的皮膚、韌帶，甚至連內臟器官都異常鬆軟，但他從不因此感到喪志，還將自己特殊的病症轉化為震撼世人的利器，成為金氏世界紀錄皮膚最柔軟者。

印度新聞頻道The Times Now報導，特納能將脖子的皮膚拉長到幾乎遮蓋1/3張臉，他還能將肚子上的皮膚拉長至15.8公分。

埃勒斯-當洛斯症候群患者是因膠原蛋白生成缺陷，導致皮膚和關節過度鬆弛，嚴重時還可能造成致命的血管破裂。

特納從小自知皮膚與眾不同，提到小時候他的叔叔常愛帶著他，將他這項「特長」表演給其他人看。他透露身上皮膚比較多的部位比方肚子，脖子，手臂很好拉，「手腳比較不好拉。」特納還說拉皮不會痛。但埃勒斯-當洛斯症候群其他症狀會帶給他極度不適，好比關節的疼痛。

罕見疾病 金氏世界紀錄

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