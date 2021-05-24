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人類史上最大「糞便化石」出土 長20公分長滿寄生蟲

聯合新聞網 / 綜合報導
人類史上最大糞便出土，長20公分長滿寄生蟲。圖／取自nypost
人類史上最大糞便出土，長20公分長滿寄生蟲。圖／取自nypost

美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導英國科學家日前公布史上最大人類糞便。這條長達20公分寬5公分、正式名稱為「駿懋銀行糞化石（Lloyds Bank coprolite）」的化石糞便已有1200年歷史。

報導指出，該化石於1972年在英國約克地區被挖掘出，舊址後來成為當地銀行分支機構，便以銀行為名。

科學家瓊斯（Andrew Jones）博士1991年鑑定這條巨大便便時表示：「這是我見過最令人興奮的糞便，它就像皇冠上的珠寶一樣無可替代。」

糞石學家從這條大便內容物推測，這是屬於吃肉和麵包的九世紀維京人的糞便。且糞便中發現鞭蟲和寄生蟲的卵，表示維京人經常胃部不適或患有其他胃腸道疾病。

這條糞便原本展示在英國約維克北歐海盜中心（ Jorvik Viking Centre）的玻璃盒中，但訪客2003年不慎將它摔成3塊，所幸已修復。

約維克北歐海盜中心2月舉辦「便便日」線上虛擬工作坊，向人們說明這條糞便的重要意義，還稱自己在家就能自行製作維京便便，「須要準備一些特殊材料，並強烈建議有成人在旁監督！」

英國 化石 寄生蟲

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