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11歲女童遇綁匪聯想影集情節機智應變 女星讚：劇組應納入她用的道具

聯合新聞網 / 綜合報導
11歲女童（右）遇綁匪想到影集情節機智回應，影集女星（左）讚許。圖／取自screenbinge
11歲女童（右）遇綁匪想到影集情節機智回應，影集女星（左）讚許。圖／取自screenbinge

美國佛羅里達州11歲女童柏娜兒（Alyssa Bonal）18日在等校車時遭到綁架，綁匪持刀抵住她的喉嚨。所幸柏娜兒急中生智想起影集情節，拿出手裡正在玩的自製黏稠玩具史萊姆（slime）塗在綁匪身上，並趁綁匪分心時踢了對方脫逃成功。

美國媒體ScreenBinge報導，柏娜兒是美國影集《法網遊龍：特案組》的鐵粉，她表示當時想到影集裡的情節，認為要在綁匪身上留下「證據」好讓警方後續方便追捕。

飾演《法網遊龍：特案組》警探的演員瑪莉絲卡·哈吉塔（Mariska Hargitay）在社群平台讚揚柏娜兒的機智：「我很開心艾利森平安無事。我很榮幸成為這段不可思議的故事的一部分。艾利森是名勇敢、堅強而聰明的年輕女性。我認為特案組可能必須添購史萊姆，成為打擊犯罪的裝備！請艾利森照顧好自己，獻上我的愛。　妳的頭號粉絲莉絲卡。」

報導指出，柏娜兒的招數確實奏效了，警察在案發後數小時便抓到手臂沾滿藍色黏糊糊史萊姆的30歲嫌犯斯坦加（Jared Paul Stanga）。

柏娜兒提到自己周末恰巧和朋友討論到如果被綁架該怎麼辦。當時她的母親告訴她們解決方法是：「踢咬對方、尖叫呼救。」且不要管綁匪是否持刀槍，只要設法逃跑去任何有敞開門的房子。柏娜兒說，事發前2週同一名綁匪曾試圖接近她並與她交談但她迴避了他。

警方指出斯坦加前科累累，還包括兒童的性犯罪。認為如果11歲的柏娜兒沒有持續反擊、永不放棄，「可能會以截然不同的方式結束，導致可怕的結局。」

綁架 警察

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