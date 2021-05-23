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名牌大學吃下肚！日本便當店菜單變校名 考生狂吃「東京大學」

香港01 / 李納德
東京一家老牌便當店的菜單上全都是大學名。（Twitter）
東京一家老牌便當店的菜單上全都是大學名。（Twitter）

考到心儀大學是所有學生的夢想，如能把「大學」吃下肚，會不會增加考入的成功率？東京一間老牌便當店的菜單上，所有便當都是用當地著名大學命名，包括東京大學、慶應義塾大學等國際知名學府，讓學生想考哪家大學就「吃」那間。

日本媒體最近訪問該店，店主透露賣大學便當已經40年，那些吃完便當後成功考入心儀學府的前考生，即使畢業後做上班族，仍會去買自己的大學便當，整家店極富人情味。店主還透露會做大學便當的原因，是當年不忍心學生讀書認真到吃飯都在溫習，想開個玩笑讓他們輕鬆的吃飯。

東京都代代木區有一家餐廳在當地小有名氣，菜單上的便當定食，用上東京13間大學及醫學院命名，價錢以當地物價而言也相當實惠。而每間「大學」便當下方都寫上了種類，例如「炸蝦」、「咖哩炸丸子」、「漢堡包」、「炸雞排」等，許多考生都會到店內點自己心儀的大學，希望可以成功考入。

しょうが亭在代代木小有名氣，其實有不少網友都去過朝聖。（Twitter）
しょうが亭在代代木小有名氣，其實有不少網友都去過朝聖。（Twitter）

這間便當店多年來都售賣大學便當，更有網友上傳過該店2014年的餐單，價錢當然較現在低，有相關大學的畢業生留言，稱認出自己的學校賣多少錢，「看到我母校的名字」、「等一下，為什麼日本大學比明治大學價錢貴」、「我想入生薑豬肉燒大學」、「我想吃炸雞，所以我要上女子大學嗎？」。有網友透露這間是良心餐廳，食物價格便宜而且份量很大，且專門做學生餐。

這間便當店名叫「しょうが亭」，老闆回覆說，全部商品都是用大學來命名，已經推出40年，因為地理位置關係該區是個「考生之城」，附近有很多補習班，所以學生都會經過並來用餐。過去很流行「考試戰爭」這個詞語，學生就算坐下吃飯都繼續溫習，老闆留意到學生們這樣一路吃一路溫其實吃得很少，覺得不忍心，希望他們可以吃飯時放鬆一下，當時有個在店裏兼職的大學生建議，不如將菜單全部改成大學名，應該會很有趣，也多給點考生希望和激勵，這一改就是40年了。

老闆續指，店裡定食最初只有東京的六所大學，包括東京大學、慶應義塾大學、早稻田大學、立教大學、明治大學和法政大學，之後慢慢有客人說自己想投考某間大學，叫老闆加到菜單裡，慢慢種類愈來愈多。由於中午時分會有很多學生來吃飯，所以他們索性兼賣便當。現在又多了上班族專程去買便當，每個人都想吃自己「母校」，當中不少人以前讀書時曾經光顧，就像東京大學畢業生的都會點炸豬排便當。

店主透露現在有不少上班族都會去吃飯，當中不少是當年曾經光顧而又成功考入心儀大學的老顧客，例如成功考入東京大學的，來到時會吃「東京大學」，其實就是炸豬排定食。（Twitter）
店主透露現在有不少上班族都會去吃飯，當中不少是當年曾經光顧而又成功考入心儀大學的老顧客，例如成功考入東京大學的，來到時會吃「東京大學」，其實就是炸豬排定食。（Twitter）

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文章授權轉載自《香港01》

東京大學 便當 日本

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