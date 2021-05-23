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日本長者離奇收1400美元支票+拜登簽名信 疑騙案爆驚人真相

香港01 / 李納德
日本有數以千計長者突然收到美國政府信件，裡面還有1400美元（約新台幣3萬9150元）的支票。（ANN新聞截圖）
日本有數以千計長者突然收到美國政府信件，裡面還有1400美元（約新台幣3萬9150元）的支票。（ANN新聞截圖）

騙徒無處不在是常識吧？突然天降橫財第一時間可能很開心，但更需要的可能是提防新型騙局，因為凡事都有例外，事件背後意然涉及別國政府擺烏龍，真夠離奇！日本自今年4月下旬以來，有數以千計長者收到美國政府寄來的郵件，裡面除了有美國總統拜登簽署的信件，還有1張1400美元（約新台幣3萬9150元）的支票。

日本媒體指出，部分長者一開始都以為這是新型騙案，但其後發現應該是美國的疫情援助金，由於收信者大都曾經在美國工作並領取過美國退休金，一度以為自己都有份受惠於美國政府派錢政策。不過，日前美國國稅局承認這其實是一場誤會，更希望日本長者可以退還支票。

4月下旬起，數以千計的日本老人家收到由美國寄來的1400美元（約新台幣3萬9150元）支票，面對突如其來的橫財，有長者以為是新型騙局，感到十分疑惑。日本《 朝日新聞 》報導，19日有1名86歲的伯伯收到奇怪信件，除了印有很大個美國自由女神像的支票，還有一封全英文的信，開頭有華盛頓白宮字眼，文末還有美國總統拜登的簽名，讓嚇了他一跳。由於伯伯英文不好，便到網上翻譯信件內容 ，發現有提及經濟影響補助金，是發給美國人的疫情補助，還寫道如果1周內收不到支票，便要向國稅局查詢。

信件內有一張1400美金（約新台幣3萬9150元）的支票。
信件內有一張1400美金（約新台幣3萬9150元）的支票。

神奈川鎌倉市有79歲長者稱，他早前打開郵箱發現同樣信件，上面分別有他和妻子的名字，發信人竟是「美國財政部」，他初時還以為和養老金有關。原來伯伯原本是一間大型電子設備製造商的員工，1978年被派到美國子公司工作了五年，由於當時有繳納美國的社會保障稅，故夫妻兩人至今仍每月從美國政府取得約500美元（約新台幣1萬3982元）的退休金。

他打開信封見到美國政府發出的支票，馬上問一位住在美國的朋友，對方指可能和美國刺激經濟的措施有關，一度以為美國政府連差不多40年前去打工的外國人都關照。不過，當他打電話到銀行查詢，對方希望他先確認自己是否有資格接收支票。收到支票的還有居住神奈川縣的美籍女子，她受訪認為居於海外的美國國民一樣可以享受法案提供的福利，收到支票沒有覺得驚訝，但怪就怪在有些日本長者並沒有美國國籍，也收到附支票的信件。

熟悉美國養老金詳情的日本海外養老金諮詢中心的代表市川順治表示，曾於美國工作的日本人一直有繳納社保稅項，所以可以從美國政府處領取一定數額的養老金。不過他指這類領取美國養老金的日本人並不符合疫情援助金的資格，因為他們沒有美國國籍、美國居留簽證或綠卡，支票應該要歸還美國稅務局，民眾不必去兌支票。

英國金融時報報導，美國國稅局（Internal Revenue Service）日前已公布，事件是由錯誤引起，2021年居於美國境外、沒有公民資格的人士都沒資格領取這筆援助金。誤會源於日本部分民眾曾於美國工作兼領取美國養老金，故美國國稅局有他們的紀錄，當局正檢查最新的稅務訊息，而該批人士因為多年未交稅，可能因此被納入社會保障局編製的收款人名單，最終收到1400美元（約新台幣3萬9150元）支票。當局向數千日本人寄錯支票，現要求他們退還支票，但未提及如果當事人已兌換支票應如何處理。

美國總統拜登於3月分簽署1.9兆美元的刺激經濟法案，據了解如果美國國稅局有銀行帳戶訊息，就會將幫助金直接傳入受惠者戶口，而其他人就會像這樣長者一樣收到支票信件。

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文章授權轉載自《香港01》

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