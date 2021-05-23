快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無人島自我隔離 三男為避疫去九州荒島生活一個月

香港01 / Japaholic
隔天一早，三人另尋住處，發現了一座廢棄的學校，最後也找到能遮風避雨的洞穴，再度開啟他們的第二個生存地。（Twitter@Ken ＠ 海と生きる）
隔天一早，三人另尋住處，發現了一座廢棄的學校，最後也找到能遮風避雨的洞穴，再度開啟他們的第二個生存地。（Twitter@Ken ＠ 海と生きる）

最近日本新冠肺炎（COVID-19）疫情令人有些擔心，如果真的很怕中獎，日本東京的一名男子的做法可能相當驚人！在去年日本第一次宣布警急事態宣言時，住在東京的三位男子為了達到完全「自我隔離」發起了到九州的一處無人島生活一個月，猶如真人版「動物森友會」。

為了解決交通問題，三人在上島前，向附近漁民交涉後，並向農民買了一隻雞，以便抓不到魚的還能解飢的糧食。三人準備的簡單生活器具有：水、帳篷、廚具、捕魚器、開山刀及太陽電熱板等。

展開無人島生活

抵達無人島後，他們開始自給自足生活，搭起帳篷，尋找浮木以生火，並且展開了第一次的抓魚活動。一開始進行地很順利，但夜晚風雨交加，吹垮他們的帳篷。隔天一早，他們另尋住處，在尋找棲身之地時，發現了一座廢棄的學校，原來無人島以前還有人在活動。尋尋覓覓最後，終於找到能遮風避雨的洞穴，再度開啟他們的第二個生存地。

在無人島上，沒有電子產品，三人突發奇想自創各種挑戰遊戲，其中一個為「矇眼猜魚」，他們把魚切成生魚片矇眼猜魚的種類，最終勝利者回本島後要請喝酒。體能挑戰「將漂浮木」，用石頭、繩子製作成健身器材，並參照原始人服飾用葉子製作衣服。

三人在無人島上居住了一個月，島上除了自己搭建帳篷，生火自炊、取暖，在海裡洗澡甚至自己挖鑿溫泉來泡，其中一位けん（KEN）表示在無人島上自給自足的滿足感及成就感是在東京無法得到的。目前三人皆已回到日本本島，但他們的故事還沒結束，けん（KEN）把無人島生活記錄放上YouTube頻道：wasshoi/お魚(sakana)わっしょい以及推特（Twitter）上，希望可以藉此影響到更多人，能回歸自然找回淳樸的生活態度。

三人展開無人島的「隔離」生活。（Twitter@Ken ＠ 海と生きる）
三人展開無人島的「隔離」生活。（Twitter@Ken ＠ 海と生きる）

延伸閱讀：

中國肅越野馬拉松遇凍雨降溫致21人死 省政府成立小組調查

瀋陽大爺大媽「吊脖健身」惹熱議 網友：晚上見到要嚇死

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

海外置產王／東京千代田房市 鍍金

印度窮男染疫憂傳染家人 爬樹築臨時床位自我隔離11天

1922被打爆！指揮中心公布民眾最想求解3大問題

確診法警曾與新北院3法警聚餐 新北院：已請法警隔離

相關新聞

日本長者離奇收1400美元支票+拜登簽名信 疑騙案爆驚人真相

騙徒無處不在是常識吧？突然天降橫財第一時間可能很開心，但更需要的可能是提防新型騙局，因為凡事都有例外，事件背後意然涉及別國政府擺烏龍，真夠離奇！日本自今年4月下旬以來，有數以千計長者收到美國政府寄來的郵件，裡面除了有美國總統拜登簽署的信件，還有1張1400美元（約新台幣3萬9150元）的支票。

無人島自我隔離 三男為避疫去九州荒島生活一個月

最近日本新冠肺炎（COVID-19）疫情令人有些擔心，如果真的很怕中獎，日本東京的一名男子的做法可能相當驚人！在去年日本第一次宣布警急事態宣言時，住在東京的三位男子為了達到完全「自我隔離」發起了到九州的一處無人島生活一個月，猶如真人版「動物森友會」。

拉琴開車兩不誤！疫情影響 樂團首席兼職當Uber司機

義籍小提琴家、倫敦Arte管弦樂團首席Raffaele Pagano疫期求生，一邊轉戰Uber司機，一邊也不忘練琴。

印度窮男染疫憂傳染家人 爬樹築臨時床位自我隔離11天

新冠肺炎疫情在印度肆虐，當地更出現高傳播性的變種病毒，導致每天有數十萬人染疫及數千人死亡，由於醫療設施嚴重不足，染疫者可能被迫留在家中，憂心忡忡害怕連累家人...

習俗害死人！印度男遭雷劈死 家屬用牛糞埋屍「以為會復活」

不同鄉村總有當地特殊習俗，但一些地方習俗傳聞確實是駭人聽聞，甚至完全違反科學常理...

影／雷電劈中電車線 聖彼得堡驚見奇特「電光雨」

俄羅斯聖彼得堡19日降下雷雨，一道雷電恰巧劈中市內無軌電車（Trolley Bus）的電線，讓街上頓時出現一陣短暫的「電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。