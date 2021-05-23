無人島自我隔離 三男為避疫去九州荒島生活一個月

最近日本新冠肺炎（COVID-19）疫情令人有些擔心，如果真的很怕中獎，日本東京的一名男子的做法可能相當驚人！在去年日本第一次宣布警急事態宣言時，住在東京的三位男子為了達到完全「自我隔離」發起了到九州的一處無人島生活一個月，猶如真人版「動物森友會」。

為了解決交通問題，三人在上島前，向附近漁民交涉後，並向農民買了一隻雞，以便抓不到魚的還能解飢的糧食。三人準備的簡單生活器具有：水、帳篷、廚具、捕魚器、開山刀及太陽電熱板等。

展開無人島生活

抵達無人島後，他們開始自給自足生活，搭起帳篷，尋找浮木以生火，並且展開了第一次的抓魚活動。一開始進行地很順利，但夜晚風雨交加，吹垮他們的帳篷。隔天一早，他們另尋住處，在尋找棲身之地時，發現了一座廢棄的學校，原來無人島以前還有人在活動。尋尋覓覓最後，終於找到能遮風避雨的洞穴，再度開啟他們的第二個生存地。

在無人島上，沒有電子產品，三人突發奇想自創各種挑戰遊戲，其中一個為「矇眼猜魚」，他們把魚切成生魚片矇眼猜魚的種類，最終勝利者回本島後要請喝酒。體能挑戰「將漂浮木」，用石頭、繩子製作成健身器材，並參照原始人服飾用葉子製作衣服。

三人在無人島上居住了一個月，島上除了自己搭建帳篷，生火自炊、取暖，在海裡洗澡甚至自己挖鑿溫泉來泡，其中一位けん（KEN）表示在無人島上自給自足的滿足感及成就感是在東京無法得到的。目前三人皆已回到日本本島，但他們的故事還沒結束，けん（KEN）把無人島生活記錄放上YouTube頻道：wasshoi/お魚(sakana)わっしょい以及推特（Twitter）上，希望可以藉此影響到更多人，能回歸自然找回淳樸的生活態度。

三人展開無人島的「隔離」生活。（Twitter@Ken ＠ 海と生きる）

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文章授權轉載自《香港01》