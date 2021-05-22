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印度窮男染疫憂傳染家人 爬樹築臨時床位自我隔離11天

香港01 / 凱薩琳
印度男學生確診新冠肺炎，但礙於家中只有1個房間，於是他在屋外大樹築起臨時床位自我隔離。圖擷自Twitter＠CharanT16
印度男學生確診新冠肺炎，但礙於家中只有1個房間，於是他在屋外大樹築起臨時床位自我隔離。圖擷自Twitter＠CharanT16

新冠肺炎疫情印度肆虐，當地更出現高傳播性的變種病毒，導致每天有數十萬人染疫及數千人死亡，由於醫療設施嚴重不足，染疫者可能被迫留在家中，憂心忡忡害怕連累家人。印度偏遠部落1名窮困大學生早前不幸確診，由於家中只有1個房間，為避免傳染其餘4名家人，他竟爬上屋外的大樹鋪設臨時床位，就這樣在樹上「自我隔離」11天，直至他獲安排到7公里外的隔離中心，翌日檢測結果為陰性後獲准回家。

據《印度時報》報導，確診的18歲男學生希瓦（Ramavath Shiva Naik）與家人居於南部泰倫迦納邦那爾貢達縣（Nalagonda）的1條小村落，離村落最近的醫療設施也相隔5公里。因此，希瓦於本月4日得悉確診後，也無法獲得治療或到醫院隔離，礙於家中只有1個房間，為了不讓其餘4名家人亦被傳染，希瓦最初決定到屋外的空曠地方隔離，「到屋外時我突然想到1個主意，可以把床鋪搬到樹上，於是我用樹枝和繩子把床鋪捆綁在大樹上」。

希瓦自行在樹上隔離計劃就這樣展開，他表示大部分時間都是閱讀和聽音樂，母親會為他準備好飯菜，並拿到樹下的椅子，他會爬下來用餐。希瓦也不會使用家中的廁所，而是在田野解決。

據悉，希瓦居住的村落已有50人感染新冠肺炎，但礙於土地問題，很多人都無法好好獨自隔離，希瓦希望他的在樹上隔離的事件曝光後，可以讓更多人關注問題，「如果每條村落都有獨立的隔離設施，這樣會更好，其他人便不需要像我一樣為隔離空間而費煞思量。」

希瓦在樹上隔離11天後，終獲安排到7公里外的隔離中心，並接受病毒檢測，結果呈陰性後醫生准許他回家。現正讀大學的希瓦表示休息2天就會重新工作，他去年開始半工讀，會出外做一些日薪工作賺錢幫補養家。

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文章授權轉載自《香港01》

印度 疫情 居家隔離

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