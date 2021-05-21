日情侶自拍「啪啪啪」片段上網賣 上節目竟「即興表演」嚇傻主持

性愛是兩個人最私密的相處過程，相信大部份人都不能接受自己與另一半的親密過程被別人看到。日本有一對情侶因為性慾太強，滿腦子都想著性愛，索性直接自拍「啪啪啪」片段放上Pornhub及其他網站賣，每月竟然大賺400萬円（約新台幣102萬元）。

日本節目《給與明細》最近一期訪問了一對年輕情侶，分別是22歲的抖M君，和20歲的Ayumi。表面上他們與一般情侶無異，背後卻是喜歡自拍性愛片段並放上網賣的「Pornhuber」，意思是在成人影片網站Pornhub經營頻道的人，同時他們亦有開設Twitter、YouTube及Onlyfans帳戶。訪問中他們不只公開每月拍攝的收入，自稱是「靠做愛賺錢的情侶」，更當著主持的面前即席示範拍攝，前戲正戲都做足，主持坐在一旁嚇到反白眼。

一開始男朋友抖M君是心理輔導員，而女朋友Ayumi是她的客戶，隨著聊得越來越深入，他們也漸漸喜歡上對方並交往。畫面右邊為主持人水咲優美。圖／翻攝自節目

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文章授權轉載自《香港01》