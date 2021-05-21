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酒後吵架！俄羅斯丈夫被100公斤妻坐頭逼道歉 當場窒息慘死

香港01 / 李納德
Tatyana O和丈夫吵架後，竟坐在對方頭上。（Tatyana O社群媒體圖片）
Tatyana O和丈夫吵架後，竟坐在對方頭上。（Tatyana O社群媒體圖片）

夫婦吵架最終竟變成命案俄羅斯去年發生1宗嚇人殺夫案，兩夫婦酒後吵架聽落事小，但重逾100公斤的妻子為逼丈夫道歉，竟然用巨臀坐在丈夫頭和頸上，最終聽不到懇求原諒的聲音，反導致對方窒息而死。本來今年3月時俄妻已就過失致死罪成被判強制勞動18個月，但俄羅斯聯邦克麥羅沃地區調查委員會根據法醫報告指，俄妻是酒後坐頭導致丈夫窒息死，認為證據充足應控謀殺。

據俄媒及俄羅斯聯邦克麥羅沃地區調查委員消息，事件發生於去年10月，克麥羅沃州新庫茲涅茨克（Novokuznetsk）1對夫婦喝酒時發生爭執，45歲的妻子Tatyana O趁丈夫Aidar臉朝下躺在床上時，竟然馬上坐在丈夫的脖子上，並用雙腳夾住他的頭，整個臀部壓住他的頭部。

俄妻原來被控過失致死罪成，但調查委員會認為事件屬謀殺。（俄羅斯警方圖片）
俄妻原來被控過失致死罪成，但調查委員會認為事件屬謀殺。（俄羅斯警方圖片）

妻子作供指，當時她只是想讓丈夫冷靜下來，希望對方誠心道歉「懇求原諒」才會放過他，即使丈夫尖叫也未有起身，後來女兒見到這一幕嚇得向鄰居求救，據悉當時1名女鄰居入屋查看，但看到是夫婦吵架就轉身離開。最終妻子發現丈夫沒有氣息，才發現丈夫已死，並表示對事件感內疚。

案件早於當地時間3月23日完成一審，控方撤銷了謀殺罪指控，妻子最終過失致死罪成，被判18個月勞改，並罰款約2,800歐元（ 約台幣95,000元）。

不過，俄羅斯聯邦克麥羅沃地區調查委員會17日發布調查結果，指女疑犯的體重超過100公斤，重到令丈夫無法掙脫，難以抬頭呼吸，很快失去生命跡象。女疑犯其後感到害怕，於是嘗試叫醒丈夫，並大聲尖叫，女鄰居幫忙叫救護車，送院後醫生證實他已經死亡。

據法醫報告，男子死因是被軟物封閉呼吸管道導致窒息。調查委員會判斷事件涉及謀殺，指疑犯酒後用臀部坐到丈夫窒息死。當地傳媒指，委員會調查報告出爐後，已決定加控謀殺罪及重新審理案件。

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文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 命案

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