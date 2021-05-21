新垣結衣星野源結婚！日本科企社長帶頭放假 與員工齊「療情傷」

日本著名女星新垣結衣與《逃避雖可恥但有用》同劇拍檔星野源5月19日宣布結婚，成為亞洲熱話，突如其來的婚訊也大大「衝擊」兩人的粉絲，有東京IT企業社長就帶頭放假「療傷」，還搞笑地發出通告，讓所有「受傷」員工都可以有特別休假。

總部設於東京的科技企業AXIA，社長米村步5月19日先在Twitter發推文稱「驚？GAKKI（新垣結衣）結婚？恭喜。我明天要休假。」

新垣結衣結婚：東京科技企業AXIA社長米村步5月19日發帖，他表示因新垣結衣結婚，他要休假。圖／Twitter

米村步之後更向員工發出「休假通知」的公告，表明由於新垣結衣結婚的消息，相信員工無法專心工作，所以員工若是新垣結衣的粉絲，公司會給予特別休假。

米村步接受新聞節目《ABEMA Hills》時表示，有數名員工在5月20日休假，公司也沒有特別詢問請假理由。

星野源粉絲獲批休假

日本另一間企業TRUSTRING也受到關注，這間公司本已設有「失落休假」制度，定明只要員工喜歡的偶像或人物發生結婚、退團等突發事件時，員工可以休假。

在這次事件中，這間公司有員工接受電視台訪問稱，自己是星野源的多年粉絲，因此獲批休假。

日本企業TRUSTRING設有「失落休假」制度（公司網站截圖）

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文章授權轉載自《香港01》