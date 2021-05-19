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神奇配料？餐廳這款「催生堡」稱已送31位孕婦1天內入產房

聯合新聞網 / 綜合報導
餐廳推出「催生堡」據稱已送31位孕婦1天內入產房。圖／取自IG@thesuburbanmn
餐廳推出「催生堡」據稱已送31位孕婦1天內入產房。圖／取自IG@thesuburbanmn

美國明尼蘇達州餐廳The Suburban聲稱店裡有一款漢堡具「催生」功效，至今已有31個孕婦因吃了漢堡而分娩。

美國媒體《今日美國》（USA TODAY）報導，「催生堡」內含牛肉、焦糖化洋蔥、辣味美乃滋、辣芥末和蜂蜜醃培根，是用椒鹽熱狗麵包包起來。

報導指出，31位孕婦在吃了催生堡後一天內就分娩，其中包括餐廳老闆卡珀可（Kelsey Quarberg）。卡珀可說她前年4月吃完「催生堡」約6小時後，就開始宮縮了，離她的預產期還有9天。

卡珀可認為她吃漢堡後臨盆可能只是一個巧合，但將這個巧合當作漢堡新菜名「催生堡」的靈感。

婦產科醫生摩爾（Donnica Moore）表示，目前沒有臨床證據證明特定食物或草藥會催生。但如果超過預產期，進行性行為或刺激乳頭的確會幫助催生。

卡珀可提到雖然「催生堡」功效有待驗證，自從他們在IG上分享「催生堡」的故事，更多的孕婦上門嘗鮮。卡珀可說很開心看到孕婦光顧，即便只是為了好玩：「在嘗試催生的名單中，吃催生堡會是孕婦分娩前幾週好玩的一件事。」

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