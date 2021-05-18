日本研究「EVA肛門呼吸法」發現哺乳類動物可經直腸吸收氧氣

日本的科學家近期發表了一項新的研究，證實哺乳類動物是可以像泥鰍一般，從腸道吸收氧氣。該研究

日本的科學家近期發表了一項新的研究，證實哺乳類動物是可以像泥鰍一般，從腸道吸收氧氣。該研究發現，除了海洋生物，哺乳類動物也能在危急時透過肛門呼吸（Enteral ventilation via anus，EVA）。在牠們的直腸中注入含氧液體，可令本來嚴重缺氧的豬及老鼠重拾活動能力，儀器顯示動物體內的含氧量皆有明顯上升，蒼白皮膚亦回復紅潤，研究或可幫助呼吸窘迫（Ａcute respiratory distress syndrome）等嚴重疾病患者維持氧氣供應。

擷自香港01

東京醫科牙科大學及辛辛那提市兒童醫院醫學中心（Cincinnati Children’s Hospital Medical Center）的專家武部貴則(Takanori Takebe)，因父親受肺病折磨，而萌生尋找呼吸機以外，維持嚴重肺病病人性命的方法。他知道魚類及其他物種已進化出「多功能器官」，例如泥鰍除可以腮呼吸外，亦可把頭部伸上水面吸氣，牠們沒有肺部而是由腸臟吸收氧氣，於是開始研究哺乳類動物的腸臟可否吸氧。

另一主要研究者東京醫科齒科大學學者岡部亮（Ryo Okabe）表示，直腸黏膜下有細小血管網，經由肛門給藥很容易進入血管。科學家使用氣態及液態氧，以老鼠和豬隻進行實驗，結果證實不論是氣態或液態氧，哺乳類動物的腸道都有能力吸收。專家希望透過臨床試驗，尋找可應用於人體的方法。相關研究報告於14日在生物醫學刊物出版社「細胞」旗下「醫學」（Med）期刊發表。

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