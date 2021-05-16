巴西富翁不忍馬戲團老虎受虐帶回家當貓養 瘋狂互動照曝光

世界果真是無奇不有，如果有人告訴你，他們把老虎養在家裡當貓咪養，你會有何反應呢？在巴西聖保羅馬加林（Maringa）的富翁阿里（Ary Borges）曾從馬戲團裏救出了兩隻老虎，然後把牠們養在家中。幾年過後，兩隻老虎更繁殖出後代變成7隻老虎，阿里之所以救出老虎背後是有原因的。而現在，阿里更開設了自己的YouTube頻道，分享與老虎一起生活的點滴。

巴西富翁阿里在家中養老虎的故事，其實早在2013年時已被廣媒體報導。當時，他看到馬戲團裏的老虎長期被虐待，生活環境又差，於是花錢向馬戲團購買了兩隻受虐的老虎回家。

阿里有自己一套理念，他認為必須對動物保持尊重的心和愛意，牠們自然會以友善的方式回饋給你。（Barcroft TV）

雖然阿里很喜歡老虎，但巴西當局指他非法繁殖老虎又危及公共安全，因此要把老虎帶走。不過，他堅持老虎是「家庭成員」，因此不肯放棄。

事件紛擾多年，最終阿里成功取得政府信任，並建起了一個私家公園，在這裡他可與心愛的老虎與獅子們一起生活，也可教育其他人瀕臨滅絕的動物困境。若有興趣了解更多阿里的故事，可瀏覽他的YouTube頻道「Tigers Brazil - Tigres do Brasil」。

有時候阿里外出會帶上老虎。（Barcroft TV）

老虎有足夠的食物，而且已習慣與家中寵物生活在一起，因此狗狗爬到背上也很安全。（Barcroft TV）

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文章授權轉載自《香港01》