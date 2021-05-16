巴西富翁不忍馬戲團老虎受虐帶回家當貓養 瘋狂互動照曝光

香港01 / 何東緯
巴西聖保羅馬加林的富翁阿里（Ary Borges）曾從馬戲團裏救出了兩隻老虎，然後把牠們養在家中。（Barcroft TV）
巴西聖保羅馬加林的富翁阿里（Ary Borges）曾從馬戲團裏救出了兩隻老虎，然後把牠們養在家中。（Barcroft TV）

世界果真是無奇不有，如果有人告訴你，他們把老虎養在家裡當貓咪養，你會有何反應呢？在巴西聖保羅馬加林（Maringa）的富翁阿里（Ary Borges）曾從馬戲團裏救出了兩隻老虎，然後把牠們養在家中。幾年過後，兩隻老虎更繁殖出後代變成7隻老虎，阿里之所以救出老虎背後是有原因的。而現在，阿里更開設了自己的YouTube頻道，分享與老虎一起生活的點滴。

巴西富翁阿里在家中養老虎的故事，其實早在2013年時已被廣媒體報導。當時，他看到馬戲團裏的老虎長期被虐待，生活環境又差，於是花錢向馬戲團購買了兩隻受虐的老虎回家。

阿里有自己一套理念，他認為必須對動物保持尊重的心和愛意，牠們自然會以友善的方式回饋給你。（Barcroft TV）
阿里有自己一套理念，他認為必須對動物保持尊重的心和愛意，牠們自然會以友善的方式回饋給你。（Barcroft TV）

雖然阿里很喜歡老虎，但巴西當局指他非法繁殖老虎又危及公共安全，因此要把老虎帶走。不過，他堅持老虎是「家庭成員」，因此不肯放棄。

事件紛擾多年，最終阿里成功取得政府信任，並建起了一個私家公園，在這裡他可與心愛的老虎與獅子們一起生活，也可教育其他人瀕臨滅絕的動物困境。若有興趣了解更多阿里的故事，可瀏覽他的YouTube頻道「Tigers Brazil - Tigres do Brasil」。

有時候阿里外出會帶上老虎。（Barcroft TV）
有時候阿里外出會帶上老虎。（Barcroft TV）

老虎有足夠的食物，而且已習慣與家中寵物生活在一起，因此狗狗爬到背上也很安全。（Barcroft TV）
老虎有足夠的食物，而且已習慣與家中寵物生活在一起，因此狗狗爬到背上也很安全。（Barcroft TV）

延伸閱讀：

陸官媒批未成年少女被荼毒當「福利姬」人民幣10元寫真萬元「空降」賣淫

以軍轟炸「媒體重鎮」 記者憶述危急一刻：你只有10分鐘

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

中國原物料短缺 巴西暫停生產CoronaVac疫苗

一女打AZ疫苗後死亡 巴西數州暫停孕婦接種

新冠肺炎大流行 巴西有100多種變異株傳播

全員接種科興疫苗 巴西小鎮實驗結果來了

相關新聞

巴西富翁不忍馬戲團老虎受虐帶回家當貓養 瘋狂互動照曝光

世界果真是無奇不有，如果有人告訴你，他們把老虎養在家裡當貓咪養，你會有何反應呢？在巴西聖保羅馬加林（Maringa）的富翁阿里（Ary Borges）曾從馬戲團裏救出了兩隻老虎，然後把牠們養在家中。幾年過後，兩隻老虎更繁殖出後代變成7隻老虎，阿里之所以救出老虎，背後是有原因的。而現在，阿里更開設了自己的YouTube頻道，分享與老虎一起生活的點滴。

天降老鼠雨？ 澳洲東部爆鼠患 百萬大軍入侵糧倉醫院飯店

澳洲東部出現數十年來最嚴重鼠患，網絡上熱傳當地老鼠橫行的片段，更有鼠從天降的「老鼠雨」片段，場面嚇人。當地民居、農場、醫院、酒店都成為這群「五星級大鼠」的受害人。新南威爾士省（New South Wales）政府5月13日公布5000萬澳元（約新台幣10億元）的支援計劃應對問題，包括向聯邦政府尋求批准，希望使用違禁毒藥對付數以百萬計的老鼠。

量身打造的室內音樂會 棕熊的心跳之歌

在英格蘭的布里斯托爾（Bristol），有一個專門收留歐亞野生棕熊的園區，在上周末牠們經歷了一段奇妙的事件，那就是欣賞了一個專門為牠們量身打造的室內樂音樂會。

大樓失火竄黑煙 小黑貓從5樓跳下竟毫髮無傷

貓咪為了逃命竟跳窗！昨（14）日美國伊利諾州（Illinois）芝加哥一處大樓突然發生火警，在建築物不斷冒煙之際，突然有隻小黑貓為了保命，機警的從窗戶跳下，神奇的是小黑貓竟安全的降落並存活下來，驚悚瞬間全被一旁目擊民眾拍下，一度在網路上瘋傳引熱議。

影／黑貓從失火公寓5樓往下跳 驚呼聲中平安落地跑走

美國伊利諾州芝加哥一棟6層樓公寓13日發生火警，正當消防員設法滅火時，一隻黑貓卻直接從5樓的窗口往下跳，讓圍觀民眾發出一...

新居暗藏陰森地下室 住戶潛入拍片驚見神秘油畫：100%有人住

家中發現秘道通往地下室，像極電影情節，不過外國有網友就分享類似的奇妙經歷，指近月搬進新居，意外發現地板下竟有1道神秘的樓梯，她戰戰兢兢地往下察看，驚見1個面積甚大的地下室，當中更有些居住過的生活痕迹，令她不禁驚呼「100%確定有人住過這裏！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。