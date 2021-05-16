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天降老鼠雨？ 澳洲東部爆鼠患 百萬大軍入侵糧倉醫院飯店

香港01 / 成依華
澳洲新南威爾士省爆鼠患，居民鍾斯在清潔大型機器時，發現裡面有大量老鼠，結果變成天降「老鼠雨」。（Twitter）
澳洲新南威爾士省爆鼠患，居民鍾斯在清潔大型機器時，發現裡面有大量老鼠，結果變成天降「老鼠雨」。（Twitter）

澳洲東部出現數十年來最嚴重鼠患，網路上熱傳當地老鼠橫行的片段，更有鼠從天降的「老鼠雨」片段，場面嚇人。當地民居、農場、醫院、酒店都成為這群「五星級大鼠」的受害人。新南威爾士省（New South Wales）政府5月13日公布5000萬澳元（約新台幣10億元）的支援計劃應對問題，包括向聯邦政府尋求批准，希望使用違禁毒藥對付數以百萬計的老鼠。

農作物大受影響

這場鼠患自3月開始，且問題有愈見嚴重的趨勢，在新南威爾士省及昆士蘭省（Queensland），當地農田在鼠患下受到破壞，出口農作物遭「污染」，有穀物內出現老鼠「便便」，導致整張出口訂單要取消。

居民：貓都厭倦捉老鼠

不只農夫生計受影響，當地也有老鼠走到鄉村醫院，結果病人投訴被咬；又有多間酒店因老鼠「入侵」而要關門，無法做生意。當地形容這次風波已成為「經濟與公共健康危機」，有居民指由於老鼠太多，她所養的貓已經厭倦捉老鼠，反而任由老鼠在自己身邊。

為何會這樣？

澳洲東部上季雨量多，農作物大豐收，本來對農夫來說是好事，但沒想到穀物產量大升，也讓更多蛇蟲鼠蟻容易找到糧食，為牠們的生存帶來良好條件，再加上老鼠的懷孕期只有21天，結果老鼠「產量」也一併大升，造成鼠輩橫行。

擬出動禁藥滅鼠

新南威爾士省政府5月13日公布5000萬澳元（約新台幣10億元）的應對計劃，以支援農夫與居民。當地現時已使用加倍劑量的老鼠藥，但省政府決定向聯邦政府尋求批准，希望出動澳洲本來禁止使用的溴敵隆（Bromadiolone）滅鼠。

新南威爾士省農業部長馬歇爾（Adam Marshall）形容，溴敵隆是地球上最強力的老鼠毒藥，能夠在24小時內殺死老鼠，現時使用的藥物則要3天。

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文章授權轉載自《香港01》

澳洲 老鼠

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