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大樓失火竄黑煙 小黑貓從5樓跳下竟毫髮無傷
貓咪為了逃命竟跳窗！昨（14）日美國伊利諾州（Illinois）芝加哥一處大樓突然發生火警，在建築物不斷冒煙之際，突然有隻小黑貓為了保命，機警的從窗戶跳下，神奇的是小黑貓竟安全的降落並存活下來，驚悚瞬間全被一旁目擊民眾拍下，一度在網路上瘋傳引熱議。
根據《 FOX NEWS 》報導，昨日美國芝加哥一棟名叫恩格爾伍德（Englewood）的大樓發生大火，破損的窗戶不斷冒出黑煙，場面相當混亂，大樓內的物品還不停從窗戶內掉出。不久有民眾發現，有隻黑貓將頭伸出窗外並跳了下來，讓在場民眾大喊「看貓！」
從影片中可見，當時大樓冒出濃濃黑煙，突然有隻小黑貓從五樓的窗戶一躍而下，隨即雙腳著地在草叢中毫髮無傷，在場民眾看了都忍不住尖叫，所幸最後小黑貓沒有任何生命危險。
影片一上傳推特（Twitter）立刻吸引超過70萬人次觀看，網友也紛紛留言，「飛天貓，太神奇了居然沒受傷」、「牠直接彈跳落地，好厲害」、「勇敢的小貓咪」、「原來動物遇到危險都是會自救的」、「完美的降落」、「太瘋狂了，感覺牠完全沒有受傷」。
Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z— Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021
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