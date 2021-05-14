新居暗藏陰森地下室 住戶潛入拍片驚見神秘油畫：100%有人住

家中發現秘道通往地下室，像極電影情節，不過外國有網友就分享類似的奇妙經歷，指近月搬進新居，意外發現地板下竟有1道神秘的樓梯，她戰戰兢兢地往下察看，驚見1個面積甚大的地下室，當中更有些居住過的生活痕迹，令她不禁驚呼「100%確定有人住過這裏！」

TikTok用戶阿比（@abi_mia14）上載1段影片，指自己在家中整理儲物櫃時，發現地板有異樣，於是將其撬開，未料竟發現1道樓梯。她抱着戰兢又好奇的心情往下走，果然發現地板下藏着1個巨大的地下室，室內沒有光線，牆身亦殘舊不堪，而樓梯及地板則滿布碎石及雜物，場面黑暗又陰森。

突然鏡頭一轉，牆上竟掛着一幅被刮花了的大油畫，令阿比更覺心寒，驚呼「太可怕！我100%確定有人待過這裏」。阿比表示對磚牆情有獨鍾，數個月前搬進這棟有148年歷史的房子，她相信該地下室應被封藏了超過20年。

片段隨即引起轟動，短短3天已達75萬次觀看，不少人表示「看起來太恐怖」，又勸阿比趕快收拾行李逃走，恐怕有人秘密地住在其中。不過有冷靜的網友則分析指，可能是當年戰爭期間，建造地下室以躲避炸彈攻擊，亦有人指很多維多利亞時期的房子都有地窖，屋主不用擔心。

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文章授權轉載自《香港01》