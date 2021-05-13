快訊

513大停電！王美花率台電鞠躬道歉 預計晚上8點全面恢復供電

中職／統一獅與味全龍打到「球場一片漆黑」 聯盟宣布比賽延期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ET傳送門？天空冒「詭異黑圈」往上飄 網驚：雷神要來啦

聯合新聞網 / 綜合報導
美國近日被發現天空出現「詭異黑圈」，讓眾人驚呼：「是外星人傳送門嗎？」 圖擷自TikTok
美國近日被發現天空出現「詭異黑圈」，讓眾人驚呼：「是外星人傳送門嗎？」 圖擷自TikTok

外星世界是謎團，也是電影常見題材。然而近日美國有女網友發現天空冒出「詭異黑圈」，她隨即錄影PO網，也讓眾人驚呼：「這是傳送門嗎？」

這名美國女網友將影片上傳TikTok，可以看到這個「詭異黑圈」先是在半空中靜止不動，接著緩緩往上飄，周邊還伴隨陣陣煙霧。她也嚇壞表示：「到底怎麼回事？」

底下網友也紛紛表示：「雷神要來了！小心」、「很像是要去另一個空間的傳送門」、「感覺隨時都有外星人」。

不過也有專業網友指出，這其實是變電箱爆炸或是煙囪出現問題時會產生的「煙環（Smoke Rings）」，因為非常罕見，所以原PO能看到算是很幸運。

@farmmommalife

Ummm what the hell #washingtonstate #washingtoncheck #wtfisthat #weirdthinginthesky #phenomenon #ufo

♬ Oh No - Kreepa

TikTok 外星人

延伸閱讀

郵局上班月薪56K男嘆「很差」 再怨：每天做功德20分鐘

怎麼出去啦？停車場出入口「再卡停車格」 專業網友曝答案

女「放火燒厝」後還坐草坪看書 鄰居聽到哭聲驚：地下室有人

女醫曝「社交距離APP」三優點 大讚：絕對比普篩有效

相關新聞

ET傳送門？天空冒「詭異黑圈」往上飄 網驚：雷神要來啦

外星世界是謎團，也是電影常見題材。然而近日美國有女網友發現天空冒出「詭異黑圈」，她隨即錄影PO網，也讓眾人驚呼：「這是傳送門嗎？」

女30出頭被宣告停經 接受捐卵最後生下3胞胎

美國德州32歲女性甘碧兒（Hollie Gambrel）30出頭時被宣告停經，最後竟生下三胞胎。

11寶媽還想再拚3娃「會顧好每個孩子」 網批滿口謊言

美國36歲女性羅潔絲（Courtney Rogers）生下11個孩子後，表明自己希望再生3孩子。

女動手術後罹罕病 澳洲腔竟變成一口愛爾蘭腔

澳洲女性日前動完扁桃腺手術後，竟發現她原本的澳洲口音不見了，變成一口愛爾蘭腔，但她驚訝表示自己從未去過愛爾蘭。

日「最強LV迷」家藏1.3億元名牌 一隻風箏就要26萬元

作為普通打工仔，「名牌」對我們來說是極為奢侈的東西，Louis Vuitton（LV）、Hermès、Chanel等隨便一個手袋就等於一般上班族好幾個月的薪水。正所謂「貧窮限制想像」，名牌其實不只推出手袋、服裝這些奢侈品，還有很多你意想不到的產品！日本有位自稱「日本第一的LV愛好者」的男人，他至今花了超過5億日圓買超過2000件LV產品，只要你能想得到的都有，其中竟然有LV顏色筆、LV飲管，甚至過百萬日圓的LV風箏，送給我也不捨得用呀！

日本女高中生「JK制服」成百億服裝市場 43萬元一套憑什麼？

近年，比網紅店鋪上熱搜更頻繁的，是售賣JK制服的店鋪。一條售價118元的裙子，店家「兔縫縫」在五分鐘內賣出了30萬條；一件售價89元的針織背心，「達磨製霸」一天預訂了33萬件；另一家「優馬的店」，因為每次都限購，所以每次都被粉絲罵。當JK制服漸漸成為一種熱度並不輸給BM風的日常穿搭模式，它也促成了一個每年價值百億的服裝市場的形成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。