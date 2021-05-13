ET傳送門？天空冒「詭異黑圈」往上飄 網驚：雷神要來啦

外星世界是謎團，也是電影常見題材。然而近日美國有女網友發現天空冒出「詭異黑圈」，她隨即錄影PO網，也讓眾人驚呼：「這是傳送門嗎？」

這名美國女網友將影片上傳TikTok，可以看到這個「詭異黑圈」先是在半空中靜止不動，接著緩緩往上飄，周邊還伴隨陣陣煙霧。她也嚇壞表示：「到底怎麼回事？」

底下網友也紛紛表示：「雷神要來了！小心」、「很像是要去另一個空間的傳送門」、「感覺隨時都有外星人」。

不過也有專業網友指出，這其實是變電箱爆炸或是煙囪出現問題時會產生的「煙環（Smoke Rings）」，因為非常罕見，所以原PO能看到算是很幸運。