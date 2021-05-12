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日「最強LV迷」家藏1.3億元名牌 一隻風箏就要26萬元

香港01 / 撰文／豆Jen
「日本第一的LV愛好者」的男人，他至今花了超過5億日圓買超過2000件LV產品。 圖／影片截圖
「日本第一的LV愛好者」的男人，他至今花了超過5億日圓買超過2000件LV產品。 圖／影片截圖

作為普通打工仔，「名牌」對我們來說是極為奢侈的東西，Louis Vuitton（LV）、Hermès、Chanel等隨便一個手袋就等於一般上班族好幾個月的薪水。正所謂「貧窮限制想像」，名牌其實不只推出手袋、服裝這些奢侈品，還有很多你意想不到的產品！日本有位自稱「日本第一的LV愛好者」的男人，他至今花了超過5億日圓買超過2000件LV產品，只要你能想得到的都有，其中竟然有LV顏色筆、LV飲管，甚至過百萬日圓的LV風箏，送給我也不捨得用呀！

你以為名牌Louis Vuitton（LV）只賣手袋、行李箱和服飾嗎？那你就大錯特錯了，其實只要你能想到的東西，LV基本上都有，真是貧窮限制我們的想像！日本綜藝節目《教えてもらう前と後》最近邀請到一位自稱「日本第一的LV愛好者」平田智秋，今年52歲的他花了超過5億日圓（約新台幣1億3千萬元）買過2000件LV商品，家中每個角落都有LV的蹤影。

作為終極收藏家，他的家裡除了有大量手袋服裝，還有一大堆令人意想不到的東西，他公開「最罕有LV珍藏TOP7」，原來LV曾經推出一把價值過百萬日圓（約新台幣26萬元）的風箏。

男子喜愛買LV商品。 圖／影片截圖
男子喜愛買LV商品。 圖／影片截圖
LV曾經推出一把價值過百萬日圓（約新台幣26萬元）的風箏。 圖／影片截圖
LV曾經推出一把價值過百萬日圓（約新台幣26萬元）的風箏。 圖／影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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