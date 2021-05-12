日本女高中生「JK制服」成百億服裝市場 43萬元一套憑什麼？

近年，比網紅店鋪上熱搜更頻繁的，是售賣JK制服的店鋪。一條售價118元的裙子，店家「兔縫縫」在五分鐘內賣出了30萬條；一件售價89元的針織背心，「達磨製霸」一天預訂了33萬件；另一家「優馬的店」，因為每次都限購，所以每次都被粉絲罵。當JK制服漸漸成為一種熱度並不輸給BM風的日常穿搭模式，它也促成了一個每年價值百億的服裝市場的形成。

JK制服的說法源於日本，JK指女子高中生，JK制服就是女高中生上學時所穿的制服，主要分為西式和水手服。我們常常在日劇日影日漫中見到這樣的裝束，當紅女演員橋本環奈、齋藤飛鳥、永野芽郁都有很多代表性造型。在國內，JK制服與漢服、Lolita並稱為三坑姐妹。相較之下，JK制服最為日常，生活中接受度較高，搭配起來也不複雜，在淘寶百元左右就可以買一條質量不錯的裙子。好看且入圈門檻不高，所以街頭越來越多穿著格紋百褶裙和小腿襪的女孩。

但和其他所有服裝一樣，有百元的快時尚，就有萬元的奢侈品。JK制服之所以也能被稱為「坑」，是因為它和漢服、Lolita一樣，一旦走了進去，金錢的投入就可能是無底洞。一套要價10萬元人民幣（約新台幣43萬元）的制服，你可能費盡心思都買不到。至於幾千元一條的格裙就更多了，只要你敢買，就能讓你破產。為什麼女孩會花幾十萬去買制服？我們找到了幾位站在鄙視鏈頂端的JK聊了聊……

至於穿制服是否在回應男性的凝視。我也詢問了一些男生朋友的意見，還真不是所有人都喜歡制服。有人覺得可愛就有人覺得幼稚，有人覺得青春洋溢就有人覺得「老黃瓜刷綠漆」，有人願意自己女友做出這樣的嘗試，還有人只喜歡性感成熟的姐姐。

說到底，不同人就有不同的審美，情感關係絕不是一套衣服就能帶來改變。在知乎上有一個問題，叫「男生真的喜歡JK女孩嗎？」點讚最高的回答來自一名JK女孩：「這個問題像個女孩子提出來的，如果提問者是一個JK女孩，那我想說，JK制服只是你的一部分，真正喜歡你的男孩應該是喜歡你本身，然後碰巧你是個JK女孩而已」

在我告訴奈奈這個提問之後，她專門去給這條回答點讚並轉發給了男友。她自己清楚地知道，隨著年歲的增長，有一天她終將不再穿制服出門，或許在這一天來臨之前，她就已經不喜歡制服了。制服不是她的束縛，她才是掌控制服的人。不論是重塑青春還是彰顯個性，隨着社會越來越多元，包容度也越來越高，不同的審美已經在得到更大程度的接納。不求理解，只求尊重，是所有小眾文化圈共同的願望。

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文章授權轉載自《香港01》