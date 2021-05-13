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11寶媽還想再拚3娃「會顧好每個孩子」 網批滿口謊言
美國36歲女性羅潔絲（Courtney Rogers）生下11個孩子後，表明自己希望再生3孩子。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，羅潔絲在2008年與32歲牧師丈夫克里斯（Chris）結婚，去年11月夫妻倆迎來第11個孩子，現在膝下有6個兒子和5個女兒。
報導指出，這個家庭每個月伙食費為1200美元（約合新台幣3萬元），平常外出是開15人座廂型車，孩子在家自學。
羅潔絲和克里斯也是自學生，他們很樂意在14,690坪、含農場的家園教育孩子。羅潔絲認為孩子在家自學能確保每個人都得到關注，沒人感覺被忽視。
羅潔絲提到孩子在家上課時間非常彈性，她不會強迫孩子一次坐好幾個小時：「他們可以在戶外跑來跑去，在每節課中間餵羊。」
羅潔絲也在教堂的星期日學校教當地的孩子。她說有時在換尿布時，孩子在一旁排隊等著問她數學問題。
羅潔絲不喜歡吃避孕藥，但說這不是宗教因素，「單純只是不喜歡吃藥」。她坦承自己「愛懷孕」，已在想像下一個孩子會是什麼樣，還開始挑名字。
這對夫妻早上7:30起床開始「一天中最忙碌的時段」，但是較年長的孩子會伸出援手，做很多家事。
網友Loki12345表示：「這個家滿屋孩子，如果爸媽7:30才起床，一定是有文章中沒提到的保母。」網友SkyYoung說：「生太多孩子了，他們將永遠得不到足夠的關注，年長的孩子最終得照顧年幼的孩子，沒辦法公平的享受童年。」
但是網友toxicgirl57認為：「這是可愛的家庭，有盡心力、喜歡和孩子在一起的父母。」
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